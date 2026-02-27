Pinheiros registra alagamentos após temporal
O município de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, também registrou alagamentos causados pelas chuvas que atingem a região nesta sexta-feira (27). Os bairros mais afetados foram o Jundiá e o Centro, onde é realizada uma obra de macrodrenagem justamente para evitar situações como essa.
Moradores registraram vídeos mostrando ruas inundadas e a dificuldade de motoristas e pedestres para atravessarem. A Prefeitura informou que acompanha a situação, mas ainda não é possível estimar a quantidade de chuva, somente após a chuva cessar.
Também no Norte do Estado, Linhares registrou problemas decorrentes das chuvas. Em cerca de três horas, o município contabilizou 44 mm, segundo a Defesa Civil.