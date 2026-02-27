Pinheiros registra alagamentos após temporal

O município de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, também registrou alagamentos causados pelas chuvas que atingem a região nesta sexta-feira (27). Os bairros mais afetados foram o Jundiá e o Centro, onde é realizada uma obra de macrodrenagem justamente para evitar situações como essa.

Moradores registraram vídeos mostrando ruas inundadas e a dificuldade de motoristas e pedestres para atravessarem. A Prefeitura informou que acompanha a situação, mas ainda não é possível estimar a quantidade de chuva, somente após a chuva cessar.