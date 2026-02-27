Temporal de três horas alaga bairros em Linhares

A cidade de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, foi fortemente atingida pelas fortes chuvas nesta sexta-feira (27). Segundo a Defesa Civil municipal, choveu cerca de 44 milímetros em aproximadamente três horas, o que provocou pontos de alagamento em diversas regiões da cidade.

Equipes da prefeitura atuam em várias frentes, especialmente nos locais mais críticos, realizando serviços de limpeza, desobstrução de redes e galerias, além da retirada de resíduos para reduzir os impactos e garantir mais segurança à população. As mobilizações, segundo o município, estão sendo principalmente nos bairros: Loteamento JJ, Santa Cruz, Movelar, Residenciais Mata do Cacau e Rio Doce, no bairro Aviso, no centro da cidade e Bebedouro.