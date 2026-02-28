Jovem pede ajuda em mercearia após ser esfaqueada em Vila Velha

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada na noite de sexta-feira (27), no bairro João Goulart, em Vila Velha. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde. A principal suspeita de ter cometido o ataque é a atual companheira do ex-marido da vítima, que teria fugido do local após a tentativa de homicídio, segundo testemunhas informaram à Polícia Militar.

Conforme a PM, a jovem esfaqueada apresentava ferimentos nas pernas, na mão e na região do tórax.

Conforme apuração da TV Gazeta, a mulher foi atacada em um ponto ainda não identificado do bairro. Em seguida, procurou ajuda em uma mercearia. No local, pediu que o proprietário entrasse em contato com familiares dela, que moram na Bahia. O comerciante, no entanto, optou por acionar a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima estava bastante ferida, mas consciente no momento do socorro. Ela foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Riviera da Barra e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).