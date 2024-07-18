PM baleado na cabeça na Serra recebe alta após mais de 2 meses de internação

Por volta das 10h15, o soldado saiu do hospital acompanhado de enfermeiras e da esposa Débora Barth. Policiais militares também estavam lá para acompanhar a alta e aplaudir o colega de corporação pela recuperação. Ele saiu do elevador do hospital na cadeira de rodas, mas se levantou e ficou de pé logo em seguida.

Os policiais deram voz de prisão ao suspeitos, que desobedeceram e continuaram acelerando, até baterem o carro na rua Jabuticaba. Dois suspeitos saíram do veículo disparando. Houve troca de tiros e eles se renderam. Quando Saimen foi até o carro para verificar se havia mais alguém, acabou sendo baleado na cabeça. Os outros dois suspeitos que já haviam se rendido aproveitaram para fugir.