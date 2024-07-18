PM baleado na cabeça na Serra recebe alta após mais de 2 meses de internação

O soldado da Polícia Militar Saimen Rodrigues, baleado na cabeça no dia 1º de maio deste ano durante uma abordagem a um veículo em Cidade Pomar, na Serra, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (18). Ele ficou em coma até o dia 15 de maio no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN) onde recebeu tratamento. De lá para cá, o policial foi apresentando melhora no quadro de saúde até a liberação médica e o retorno para casa.
Por volta das 10h15, o soldado saiu do hospital acompanhado de enfermeiras e da esposa Débora Barth. Policiais militares também estavam lá para acompanhar a alta e aplaudir o colega de corporação pela recuperação. Ele saiu do elevador do hospital na cadeira de rodas, mas se levantou e ficou de pé logo em seguida.
Alta do soldado da Polícia Militar Saimen Rodrigues, baleado na cabeça no dia 1º de maio durante uma abordagem a um veículo, em Cidade Pomar, Serra
Relembre
No dia 1° de maio, o policial militar Saimen Rodrigues foi baleado na cabeça durante uma abordagem a um veículo em Cidade Pomar, na Serra. Outro soldado envolvido na ocorrência relatou que eles patrulhavam a Avenida Laranjeiras quando viram um veículo que mudou de direção e começou a fazer manobras perigosas após o condutor avistar a viatura.
Os policiais deram voz de prisão ao suspeitos, que desobedeceram e continuaram acelerando, até baterem o carro na rua Jabuticaba. Dois suspeitos saíram do veículo disparando. Houve troca de tiros e eles se renderam. Quando Saimen foi até o carro para verificar se havia mais alguém, acabou sendo baleado na cabeça. Os outros dois suspeitos que já haviam se rendido aproveitaram para fugir.
Saimen ficou 14 dias em coma, acordando no dia 15 de maio. Na época, uma publicação no perfil do soldado informou que ele estava consciente, mas não falava. "Ele está evoluindo muito rápido a cada dia que passa. Não tenho palavras para agradecer todas as orações”, dizia a legenda do post.
Uma nova publicação comemorando a evolução do quadro de saúde da Saimen foi feita pela esposa, Débora Barth, no dia 10 de junho. No dia 24 do mesmo mês, um novo registro nas redes sociais. Dessa vez, mostrando o soldando voltando a andar. "Ele deu os primeiros passos, se sustentando com muita dificuldade na perna direita. De segunda pra cá, foi uma evolução sem tamanho", dizia a legenda.