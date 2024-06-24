PM baleado na cabeça durante abordagem na Serra volta a caminhar

Um vídeo publicado no perfil do policial Saimen Rodrigues em uma rede social, no último domingo (23), mostra a recuperação do soldado, baleado na cabeça no dia 1º de maio durante uma abordagem a um veículo em Cidade Pomar, Serra. Nas imagens é possível ver o militar andando, com apoio de duas pessoas, no pátio do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (confira abaixo).
No texto da legenda, a família narra como foram algumas etapas do tratamento. "Na segunda passada, chamei a fisioterapeuta. Com cada uma de um lado, eu achei que íamos só testar o equilíbrio dele em pé. Ele deu os primeiros passos, se sustentando com muita dificuldade na perna direita. De segunda pra cá, foi uma evolução sem tamanho, um dia depois do outro. Ele ainda não tem controle do calcanhar e dos dedos, mas a coxa já sustenta o corpo quase sem dobrar", diz um trecho do texto.
Saimen despertou do coma no dia 15 de maio, duas semanas após ser atingido pelo disparo. Ele passou por cirurgias, e a sedação foi retirada no dia 6. No dia 10 deste mês, a esposa do soldado também havia feito uma publicação falando do avanço na recuperação.