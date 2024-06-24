PM baleado na cabeça durante abordagem na Serra volta a caminhar

No texto da legenda, a família narra como foram algumas etapas do tratamento. "Na segunda passada, chamei a fisioterapeuta. Com cada uma de um lado, eu achei que íamos só testar o equilíbrio dele em pé. Ele deu os primeiros passos, se sustentando com muita dificuldade na perna direita. De segunda pra cá, foi uma evolução sem tamanho, um dia depois do outro. Ele ainda não tem controle do calcanhar e dos dedos, mas a coxa já sustenta o corpo quase sem dobrar", diz um trecho do texto.