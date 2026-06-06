ES: elevada dependência externa pode ser transformada em oportunidade

O Brasil é um país de contrastes, e não apenas culturais ou sociais. Também na economia, cada estado se conecta de forma diferente ao restante do país. Foi isso que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostrou no Estudo Especial nº 73, publicado em maio: um retrato das dependências produtivas estaduais, revelando quem precisa de quem para produzir.





A metodologia parte das Tabelas de Recursos e Usos (TRU) e das Contas Regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aplicando técnicas de regionalização. O resultado é um retrato detalhado das 27 unidades federativas em 12 setores econômicos, com foco no ano de 2023.





A análise distingue o consumo intermediário interno daquele proveniente de outros estados, revelando o quanto cada economia estadual se sustenta em insumos locais ou depende de cadeias externas de outros estados.