Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Pequenas vitórias"

Esposa comemora recuperação de PM baleado na cabeça na Serra

Soldado Saimen Rodrigues, da Polícia Militar, foi atingido por um disparo no dia 1° de maio, no bairro Cidade Pomar, durante uma abordagem a um veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2024 às 09:00

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 09:00

Esposa comemora recuperação de Polícia Militar baleado na cabeça na Serra
Esposa comemora recuperação de Polícia Militar baleado na cabeça na Serra Crédito: Reprodução Instagram
A esposa do soldado da Polícia Militar Saimen Rodrigues, baleado na cabeça no dia 1º de maio durante uma abordagem a um veículo, em Cidade Pomar, Serra, comemorou no Instagram a recuperação do marido. "São as pequenas vitórias, uma depois da outra, que Deus vai nos proporcionando, que vão levando a gente seguros pela tempestade", disse em uma publicação na rede social neste domingo (9).
"Apesar da semana turbulenta, finalizamos com mais essa vitória"
Débora Barth - Esposa do PM Saimen Rodrigues
Saimen despertou do coma no dia 15 de maio, duas semanas após ser atingido pelo disparo. Ele passou por cirurgias, e a sedação foi retirada no dia 6, sendo que Saimen estava em coma desde quando foi baleado.
No início deste mês, a esposa do policial fez outro relato emocionado nas redes. "É triste parar para pensar. Uma pessoa tão boa, tão meiga, tão amada, tão dedicada. Jamais mereceria ter que passar por todo o sofrimento que ele está passando nesse processo. Toda a vida planejada, tudo dando certo, tantos planos encaminhados". 
Na publicação, Saimen aparece deitado no hospital contemplando o pôr do sol. O momento foi organizado pela equipe de psicologia do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde ele está hospitalizado. 
"Se eu perdi 7 kg neste mês, ele perdeu 20 kg. Saimen enfrentou e continua enfrentando o maior desafio da vida dele. E ele continua vencendo, um dia depois do outro. E eu estou aqui para apoiar ele quando a carga fica pesada demais", escreveu Débora. 

Prisão de suspeito de atirar no PM 

A Polícia Militar prendeu no dia seguinte ao crime, 2 de maio, um homem de 25 anos, suspeito de atirar no soldado. Ele foi identificado pela PM após dar entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. A identidade do preso não foi divulgada.
O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele acabou sendo baleado durante a troca de tiros com os policiais militares e estava internado.
Uma mulher de 25 anos foi conduzida à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Polícia Militar Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados