Esposa comemora recuperação de PM baleado na cabeça na Serra

Esposa comemora recuperação de Polícia Militar baleado na cabeça na Serra Crédito: Reprodução Instagram

"Apesar da semana turbulenta, finalizamos com mais essa vitória" Débora Barth - Esposa do PM Saimen Rodrigues

Saimen despertou do coma no dia 15 de maio , duas semanas após ser atingido pelo disparo. Ele passou por cirurgias, e a sedação foi retirada no dia 6, sendo que Saimen estava em coma desde quando foi baleado.

No início deste mês, a esposa do policial fez outro relato emocionado nas redes. "É triste parar para pensar. Uma pessoa tão boa, tão meiga, tão amada, tão dedicada. Jamais mereceria ter que passar por todo o sofrimento que ele está passando nesse processo. Toda a vida planejada, tudo dando certo, tantos planos encaminhados".

Na publicação, Saimen aparece deitado no hospital contemplando o pôr do sol. O momento foi organizado pela equipe de psicologia do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde ele está hospitalizado.

"Se eu perdi 7 kg neste mês, ele perdeu 20 kg. Saimen enfrentou e continua enfrentando o maior desafio da vida dele. E ele continua vencendo, um dia depois do outro. E eu estou aqui para apoiar ele quando a carga fica pesada demais", escreveu Débora.

Prisão de suspeito de atirar no PM

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele acabou sendo baleado durante a troca de tiros com os policiais militares e estava internado.