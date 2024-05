Soldado da PM do ES baleado na cabeça durante abordagem sai do coma

A Rodovia do Sol (ES 060), em Vila Velha , está novamente com problemas de iluminação. Imagens compartilhadas com A Gazeta nesta segunda-feira (13) mostram um trecho da via completamente sem luz. Em abril, motoristas que passavam pelo local também encontravam lâmpadas apagadas, comprometendo a visibilidade .

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha, que agora é responsável pela rodovia, justificou que o trecho era operado pela antiga concessionária Rodosol e é todo analógico. "A empresa terceirizada da prefeitura, que assumiu o trecho recentemente, está em contato com o DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo) para entender o funcionamento do sistema e buscar uma solução o mais rápido possível.

Com o fim do contrato entre o governo do Estado e a Rodosol, a Prefeitura de Vila Velha assumiu a gestão da via no município. Além de fazer a manutenção do trecho, o Executivo municipal anunciou que pretende transformar a via em sentido único na parte urbana e unificar o parque semafórico.