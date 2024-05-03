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Clima de tensão

Bairro da Serra tem toque de recolher após PM baleado e morte de jovem

Moradores relataram que homens passaram em moto dizendo que o bairro estava de luto após morte ocorrida na noite de quinta-feira (2) e tudo veria ser fechado

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2024 às 13:47
Pais buscaram alunos em escola após toque de recolher em Cidade Pomar
Pais buscaram alunos em escola após toque de recolher em Cidade Pomar Crédito: Oliveira Alves
O comércio no bairro Cidade Pomar, na Serra, amanheceu fechado, na manhã desta sexta-feira (3), após um homem morrer em um confronto com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (2). Desde quarta-feira (1º), quando um policial foi baleado, o clima é de tensão na comunidade e o policiamento foi reforçado
Na manhã desta sexta-feira (3), a TV Gazeta esteve no bairro e encontrou muitas lojas fechadas. Moradores do bairro não quiseram gravar entrevista, devido ao medo de represálias, mas disseram que homens passaram de moto falando para os comerciantes fecharem as portas.

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Mesmo com um forte efetivo da Polícia Militar, os comerciantes mantiveram as portas fechadas. Escolas do bairro também fecharam. A diretora de uma escola relatou à TV Gazeta que os pais começaram a buscar as crianças por volta de 8h da manhã. De acordo com esses pais, homens de moto circularam pelo bairro afirmando que Cidade Pomar estava de luto e que tudo deveria ficar fechado.
Uma hora depois, suspeitos chegaram na porta do colégio, chamaram a diretora e falaram que ela deveria fechar as portas em respeito a morte ocorrida na noite anterior. 
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura da Serra disse que a Guarda Civil Municipal reforçou o patrulhamento preventivo no bairro para garantir o funcionamento e preservar os equipamentos públicos. Garantiu ainda que as aulas estão mantidas.
Já a Polícia Militar disse ter disdo acionada na manhã desta sexta-feira (3), para verificar a informação de que estava tendo toque de recolher no bairro Cidade Pomar, na Serra. A guarnição esteve no local e confirmou que os comércios do bairro foram fechados por ordem de indivíduos não identificados. Equipes realizaram patrulhamentos preventivos na região.

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