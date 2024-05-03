Bairro da Serra tem toque de recolher após PM baleado e morte de jovem

Pais buscaram alunos em escola após toque de recolher em Cidade Pomar Crédito: Oliveira Alves

Na manhã desta sexta-feira (3), a TV Gazeta esteve no bairro e encontrou muitas lojas fechadas. Moradores do bairro não quiseram gravar entrevista, devido ao medo de represálias, mas disseram que homens passaram de moto falando para os comerciantes fecharem as portas.

Mesmo com um forte efetivo da Polícia Militar, os comerciantes mantiveram as portas fechadas. Escolas do bairro também fecharam. A diretora de uma escola relatou à TV Gazeta que os pais começaram a buscar as crianças por volta de 8h da manhã. De acordo com esses pais, homens de moto circularam pelo bairro afirmando que Cidade Pomar estava de luto e que tudo deveria ficar fechado.

Uma hora depois, suspeitos chegaram na porta do colégio, chamaram a diretora e falaram que ela deveria fechar as portas em respeito a morte ocorrida na noite anterior.

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura da Serra disse que a Guarda Civil Municipal reforçou o patrulhamento preventivo no bairro para garantir o funcionamento e preservar os equipamentos públicos. Garantiu ainda que as aulas estão mantidas.