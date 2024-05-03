Jovem morre em confronto com PM em bairro onde policial foi baleado na Serra

Polícia Militar reforçou patrulhamento em Cidade Pomar após policial ser baleado na cabeça Crédito: Fernando Madeira

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar estava no bairro em busca de um homem suspeito de cometer crimes na região e que estaria escondido em uma casa. Quando os militares chegaram ao local encontraram uma moradora assustada, que disse que ouviu pessoas andando no terraço da casa dela e ficou com medo de ir ver quem era.

Os policiais realizavam uma abordagem em um imóvel e quando chegaram no último cômodo do terraço viram o homem com uma arma e deram ordem para que ele se rendesse. Segundo narra o boletim de ocorrência, o suspeito não obedeceu e apontou a arma na direção dos militares, momento em que os agentes atiraram, atingindo-o.