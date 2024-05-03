Jovem morre em confronto com PM em bairro onde policial foi baleado na Serra

Um jovem de 23 anos morreu em um confronto com a Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (2), em Cidade Pomar, na Serra, mesmo bairro onde um soldado da corporação foi baleado na cabeça no dia anterior. O policiamento na comunidade foi reforçado após o tiro disparado contra o policial.
Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar estava no bairro em busca de um homem suspeito de cometer crimes na região e que estaria escondido em uma casa. Quando os militares chegaram ao local encontraram uma moradora assustada, que disse que ouviu pessoas andando no terraço da casa dela e ficou com medo de ir ver quem era.
Os policiais realizavam uma abordagem em um imóvel e quando chegaram no último cômodo do terraço viram o homem com uma arma e deram ordem para que ele se rendesse. Segundo narra o boletim de ocorrência, o suspeito não obedeceu e apontou a arma na direção dos militares, momento em que os agentes atiraram, atingindo-o.
Os militares perceberam que o homem ainda apresentava sinais vitais e o levaram na viatura até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra. Ele foi atendido por um médico e não sobreviveu. Uma familiar reconheceu o corpo e os policiais informaram que contra o suspeito havia três passagens pela polícia e ele estava envolvido com o tráfico em Cidade Pomar.