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Violência

Bairro é ocupado pela PM após soldado ser baleado na cabeça na Serra

Decisão foi anunciada nas redes sociais pelo comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, na manhã desta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 08:09

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 mai 2024 às 08:09
Saimen Rodrigues baleado na cabeça em cidade Pomar, Serra
Saimen Rodrigues baleado na cabeça em Cidade Pomar, Serra Crédito: Reprodução redes sociais
O bairro Cidade Pomar, na Serra, vai ser ocupado permanentemente pela Polícia Militar após o soldado Saimen Rodrigues ser baleado durante uma abordagem na noite desta quarta-feira (1º). Nas redes sociais, o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, afirmou que essa ocupação vai durar até a identificação e prisão dos autores do crime. Veja o pronunciamento de Caus abaixo
"Não toleraremos nenhum tipo de agressão injusta contra policiais militares ou quaisquer outros agentes das forças de segurança, que é uma agressão ao próprio Estado", declarou. "Esse é um fato lamentável ocorrido em pleno feriado do trabalhador, enquanto nossos bravos guerreiros cumpriam seu dever de servir e proteger a sociedade", manifestou. 
O soldado baleado foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Segundo Caus, o estado de saúde é estável. 

PM foi baleado na cabeça 

Um soldado da Polícia Militar foi baleado na cabeça durante uma abordagem a um veículo, na noite desta quarta-feira (1º), em Cidade Pomar, na Serra.
Outro soldado envolvido na ocorrência e que estava ao lado do policial baleado relatou que eles patrulhavam a Avenida Laranjeiras quando visualizaram um veículo que mudou de direção e começou a fazer manobras perigosas após o condutor avistar a viatura. 
O soldado relatou ainda que ele e o parceiro deram voz de parada aos ocupantes do veículo, mas o condutor teria desobedecido e acelerado. Os policiais, então, pediram reforço de mais viaturas e o carro em que estavam os suspeitos acabou colidindo na altura da Rua Jabuticaba, ainda em Cidade Pomar. 
Ainda segundo o soldado, após a colisão, os policiais perceberam disparos vindo do carro onde estavam os suspeitos. Os agentes então revidaram e dois suspeitos saíram do carro com a arma em punho, mas acabaram se rendendo e se jogaram no chão. O outro soldado foi em direção ao veículo para verificar se ainda havia alguém lá dentro e foi atingido por um disparo na cabeça.
A suspeita é de que haveria uma terceira pessoa dentro do carro. Enquanto o soldado baleado era socorrido pelo colega, os suspeitos que haviam se rendido aproveitaram para fugir.

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