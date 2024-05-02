Após soldado levar tiro na cabeça, PM anuncia compra de capacete balístico

Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, quando o chefe da corporação falou sobre o caso do soldado Saimen Rodrigues, O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que o Espírito Santo vai investir na compra de capacete balístico para agentes da PM. A medida foi anunciada na tarde desta quinta-feira (2) durante entrevista ao, da, quando o chefe da corporação falou sobre o caso do soldado Saimen Rodrigues, baleado na cabeça durante um patrulhamento na Serra na noite da última quarta-feira (1º). Familiares informaram que o quadro dele é estável.

"É uma ousadia por parte desses criminosos. A Polícia Militar está se preparando, já está com os melhores armamentos que existem no mundo, nós temos coletes à prova de tiro de fuzil, estamos comprando agora, uma novidade, capacete balístico. O policial vai usar um capacete inclusive para suportar tiro até de pistola 9 milímetros, ou seja, nós estamos investindo pesado na segurança do nosso policial", declarou.

Suspeito de atirar em PM foi preso

A Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos, suspeito de atirar em Saimen Rodrigues . Ele foi identificado pela PM após ser hospitalizado no mesmo município. A identidade do preso não foi divulgada.

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele acabou sendo baleado durante a troca de tiros com os policiais militares e está internado. Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

Uma mulher de 25 anos foi conduzida à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

Saimen Rodrigues baleado na cabeça em Cidade Pomar, Serra Crédito: Reprodução redes sociais

Bairro ocupado pela PM

Nas redes sociais, Douglas Caus, afirmou que o bairro onde o policial foi baleado seria ocupado até a identificação e prisão dos autores do crime. Veja o pronunciamento de Caus abaixo.

"Não toleraremos nenhum tipo de agressão injusta contra policiais militares ou quaisquer outros agentes das forças de segurança, que é uma agressão ao próprio Estado", declarou. "Esse é um fato lamentável ocorrido em pleno feriado do trabalhador, enquanto nossos bravos guerreiros cumpriam seu dever de servir e proteger a sociedade", manifestou.

O soldado baleado foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Na tarde desta quinta, em uma publicação nas redes sociais, a esposa do PM informou que o quadro dele é estável.

"Fizeram uma tomografia hoje (02) de manhã e identificaram que não vão precisar fazer outra cirurgia. Ele segue sedado, entubado, com sonda, em um quadro estável. Segue assim por 72 horas, sendo monitorado, para só então decidirem começar a desligar os aparelhos e acordar ele", escreveu Débora Barth.

PM foi baleado na cabeça

Saimen Rodrigues foi baleado na cabeça durante uma abordagem a um veículo, na noite desta quarta-feira (1º), em Cidade Pomar, na Serra.

Outro soldado envolvido na ocorrência e que estava ao lado de Saimen relatou que eles patrulhavam a Avenida Laranjeiras quando visualizaram um veículo que mudou de direção e começou a fazer manobras perigosas após o condutor avistar a viatura.

O soldado relatou ainda que ele e Saimen deram voz de parada aos ocupantes do veículo, mas o condutor teria desobedecido e acelerado. Os policiais, então, pediram reforço de mais viaturas e o carro em que estavam os suspeitos acabou colidindo na altura da Rua Jabuticaba, ainda em Cidade Pomar.

Ainda segundo o soldado, após a colisão, os policiais perceberam disparos vindo do carro onde estavam os suspeitos. Os agentes então revidaram e dois suspeitos saíram do carro com a arma em punho, mas acabaram se rendendo e se jogaram no chão. Saimen foi em direção ao veículo para verificar se ainda havia alguém lá dentro e foi atingido por um disparo na cabeça.