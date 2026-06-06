O manguezal que a maré já não consegue segurar

O manguezal é um laboratório vivo, objeto de pesquisa há décadas e de descaso há séculos. Quando o nível do mar subir, e as projeções climáticas indicam que vai, aquele mangue não terá para onde recuar. Não há espaço. E os maiores manguezais do Brasil estão situados nas grandes regiões metropolitanas.





Esses ecossistemas prestam serviços imensuráveis à sociedade gratuitamente: proteção contra a erosão costeira, berçário de espécies pesqueiras, sequestro de carbono, amortecimento de tempestades e filtração de poluentes. São também fonte de alimento desde os povos originários, como atestam os sambaquis no litoral capixaba.





A invisibilidade desses benefícios tem um custo. Os manguezais brasileiros acumulam cerca de 1,9 bilhão de toneladas de CO2, estoque avaliado em quase R$ 49 bilhões no mercado de carbono, segundo estudo da Fundação Grupo Boticário de outubro de 2024.