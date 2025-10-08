Entenda por que é importante proteger manguezais e recifes

manguezal na região de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que os manguezais e recifes de corais são verdadeiras joias ecológicas da zona costeira brasileira. Os manguezais — ecossistemas encontrados na transição entre a terra e o mar — abrigam árvores adaptadas à salinidade, raízes aéreas e uma fauna riquíssima, com caranguejos, ostras, siris e aves migratórias. São áreas de altíssima produtividade biológica, fundamentais como berçários de peixes e crustáceos.

Já os recifes de corais — formados por colônias de pequenos animais chamados pólipos — criam complexas estruturas submersas que servem de abrigo, alimento e proteção para milhares de espécies marinhas. No Espírito Santo, esses ecossistemas têm importância singular. Os manguezais da Grande Vitória, como os de Goiabeiras, Cariacica, Vila Velha e Serra, são refúgios naturais que equilibram o clima local, protegem o litoral da erosão e sustentam comunidades pesqueiras tradicionais. Apesar disso, sofrem há décadas com o avanço urbano desordenado, o lançamento de esgoto, o lixo, o desmatamento e a ocupação irregular.

Os recifes capixabas, localizados principalmente na região de Guarapari, Anchieta e ao largo de Santa Cruz, também enfrentam desafios. O aumento da temperatura das águas e a poluição causam o branqueamento dos corais, sinal claro de estresse ambiental. A proteção desses ecossistemas é essencial não apenas pela beleza natural, mas pelos benefícios ambientais que proporcionam:

abrigam uma fauna e flora únicas, muitas endêmicas;

atuam como barreiras naturais contra tempestades e marés;

capturam e armazenam grandes quantidades de carbono, contribuindo para a descarbonização e mitigação das mudanças climáticas;

sustentam a pesca artesanal e o turismo ecológico.

O grande desafio é conciliar o crescimento urbano e portuário com a conservação. Isso passa por planejamento costeiro, fiscalização efetiva, restauração ecológica e educação ambiental — pilares indispensáveis para garantir a sobrevivência dos manguezais e recifes que protegem o Espírito Santo e todo o litoral brasileiro.