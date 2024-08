Entenda a riqueza ecológica e social dos mangues da Baía de Vitória

A cobertura vegetal de manguezal ao longo do litoral do Espirito Santo foi estimada em 36 km², sendo que 18 km² na Baía de Vitória (Vale e Ferreira, 1998). O município de Vitória ainda detém a maior área de manguezais do Espírito Santo, com aproximadamente 11,38 km², com destaque para a Reserva Ecológica Ilha do Lameirão (lei municipal nº 3377/1986), com aproximadamente 10 km² de extensão.