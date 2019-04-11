Panela de Barro: primeiro bem registrado como Patrimônio Imaterial

Às vésperas do início da Semana Santa, nesta edição do Coisas do ES o destaque é um dos principais símbolos da cultura capixaba: a nossa panela de barro! Informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apontam que o saber envolvido na fabricação artesanal de panelas de barro foi o primeiro bem cultural registrado como Patrimônio Imaterial no Livro de Registro dos Saberes, em 2002.
O processo de produção no bairro de Goiabeiras, em Vitória, emprega técnicas tradicionais e matérias-primas provenientes do meio natural. A atividade é tradicionalmente repassada pelas artesãs paneleiras, às suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas, no convívio doméstico e comunitário. Elas são modeladas manualmente, com argila sempre da mesma procedência, como explica a paneleira, Sônia Ribeiro, vice-presidente da Associação de Paneleiras.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 11-04-19