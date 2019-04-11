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COISAS DO ES

Panela de Barro: primeiro bem registrado como Patrimônio Imaterial

Conheça a tradição que marca a história desta cultura secular de nosso Espírito Santo

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 11:21

Publicado em 

11 abr 2019 às 11:21
Às vésperas do início da Semana Santa, nesta edição do Coisas do ES o destaque é um dos principais símbolos da cultura capixaba: a nossa panela de barro! Informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apontam que o saber envolvido na fabricação artesanal de panelas de barro foi o primeiro bem cultural registrado como Patrimônio Imaterial no Livro de Registro dos Saberes, em 2002.
O processo de produção no bairro de Goiabeiras, em Vitória, emprega técnicas tradicionais e matérias-primas provenientes do meio natural. A atividade é tradicionalmente repassada pelas artesãs paneleiras, às suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas, no convívio doméstico e comunitário. Elas são modeladas manualmente, com argila sempre da mesma procedência, como explica a paneleira, Sônia Ribeiro, vice-presidente da Associação de Paneleiras. 
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé - 11-04-19

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