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20 de julho

Dia do Biscoito: sobremesa cremosa e crocante é dica para servir na data

Aprenda a fazer uma deliciosa torta de biscoito Maria com doce de leite e crocante de castanha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 07:00

Torta de biscoito com doce de leite
Torta de biscoito: sobremesa une cremosidade e crocância. Foto: Marca Vitarella
Doce ou salgado, o biscoito é um alimento muito presente no dia a dia, mas, além disso, compõe uma infinidade de receitas, principalmente na confeitaria. 

Uma delas é a torta de biscoito com doce de leite e crocante de castanha, que HZ traz em detalhes a seguir. 

Confira as instruções de preparo e garanta uma sobremesa deliciosa para comemorar o Dia Nacional do Biscoito nesta segunda-feira, 20 de julho.  

Torta de biscoito com doce de leite e crocante de castanha

Ingredientes:


Torta

  • 250g de biscoito Maria 
  • 1 kg de doce de leite
  • 1 xícara de açúcar
  • 8 gemas
  • 400g de margarina
  • 400g de creme de leite
  • 2 colheres (sopa) de essência de baunilha
  • 36g de gelatina incolor
  • 300g de cream cheese

Crocante de castanha

  • 2 xícaras de castanha
  • 1 xícara açúcar
  • 2 colheres (sopa) manteiga


Modo de preparo:


Torta 

  1. Em uma batedeira, bata as gemas, o açúcar, o creme de leite, a essência de baunilha, a margarina e o cream cheese. Reserve.
  2. Hidrate a gelatina incolor com 15 colheres (sopa) de água.
  3. Una o creme com a gelatina incolor.
  4. Leve para a geladeira para firmar e aguarde cerca de 30 minutos.


Crocante de castanha 

  1. Torre a castanha em uma panela até que esteja ligeiramente dourada. 
  2. Acrescente o açúcar e mexa de vez em quando até que vire um caramelo dourado. 
  3. Junte a manteiga e misture até que esteja bem incorporada ao caramelo.
  4. Despeje o caramelo sobre uma superfície lisa untada com óleo (pode ser a bancada da pia mesmo) e deixe lá até esfriar. 
  5. Quebre a placa de caramelo e castanhas com um martelo de carnes, rolo de macarrão ou até mesmo com o fundo de uma panela pesada, formando crocantes menores. 


Montagem

  1. Forre uma forma de fundo móvel com duas camadas de biscoito Maria e coloque o creme. 
  2. Por cima do creme de queijo, coloque mais duas camadas de biscoito Maria e, por último, a camada de creme de queijo. 
  3. Leve à geladeira por duas horas e depois desenforme. 
  4. Finalize cobrindo com doce de leite e crocante de castanha.

Fonte: Vitarella. Clique aqui para ver mais receitas.

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