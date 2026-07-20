Dia do Biscoito: sobremesa cremosa e crocante é dica para servir na data

Doce ou salgado, o biscoito é um alimento muito presente no dia a dia, mas, além disso, compõe uma infinidade de receitas, principalmente na confeitaria.
Uma delas é a torta de biscoito com doce de leite e crocante de castanha, que HZ traz em detalhes a seguir.
Confira as instruções de preparo e garanta uma sobremesa deliciosa para comemorar o Dia Nacional do Biscoito nesta segunda-feira, 20 de julho.
Torta de biscoito com doce de leite e crocante de castanha
Ingredientes:
Torta
- 250g de biscoito Maria
- 1 kg de doce de leite
- 1 xícara de açúcar
- 8 gemas
- 400g de margarina
- 400g de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de essência de baunilha
- 36g de gelatina incolor
- 300g de cream cheese
Crocante de castanha
- 2 xícaras de castanha
- 1 xícara açúcar
- 2 colheres (sopa) manteiga
Modo de preparo:
Torta
- Em uma batedeira, bata as gemas, o açúcar, o creme de leite, a essência de baunilha, a margarina e o cream cheese. Reserve.
- Hidrate a gelatina incolor com 15 colheres (sopa) de água.
- Una o creme com a gelatina incolor.
- Leve para a geladeira para firmar e aguarde cerca de 30 minutos.
Crocante de castanha
- Torre a castanha em uma panela até que esteja ligeiramente dourada.
- Acrescente o açúcar e mexa de vez em quando até que vire um caramelo dourado.
- Junte a manteiga e misture até que esteja bem incorporada ao caramelo.
- Despeje o caramelo sobre uma superfície lisa untada com óleo (pode ser a bancada da pia mesmo) e deixe lá até esfriar.
- Quebre a placa de caramelo e castanhas com um martelo de carnes, rolo de macarrão ou até mesmo com o fundo de uma panela pesada, formando crocantes menores.
Montagem
- Forre uma forma de fundo móvel com duas camadas de biscoito Maria e coloque o creme.
- Por cima do creme de queijo, coloque mais duas camadas de biscoito Maria e, por último, a camada de creme de queijo.
- Leve à geladeira por duas horas e depois desenforme.
- Finalize cobrindo com doce de leite e crocante de castanha.