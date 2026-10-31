Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sem proteína animal

De pizza a acarajé: 3 pratos veganos imperdíveis para provar no ES

Comemorado neste domingo, 1º de novembro, o Dia Mundial do Veganismo exalta receitas cheias de sabor na Grande Vitória. Confira as dicas de HZ!
Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 06:00

Celebrado em 1º de novembro, o Dia Mundial do Veganismo exalta um estilo de vida que ganha cada vez mais adeptos e transforma menus gastronômicos. A data foi criada em 1994 por Louise Wallis, então presidente da The Vegan Society, na Inglaterra, para comemorar os 50 anos da organização e o nascimento oficial dos termos "vegano" e "veganismo".


Muito além de uma refeição sem produtos de origem animal, a comida vegana pode se destacar pela criatividade, diversidade de temperos e combinações surpreendentes. Para marcar a data, comemorada neste domingo (1º), HZ selecionou três pratos imperdíveis servidos em restaurantes de Vitória e Vila Velha para você saborear. Veja as opções abaixo e escolha a sua favorita!

1

Pizza com um toque local

No Bontà Forno e Cucina, na Prainha, uma dica para os veganos é a pizza Cipolla e Funghi Veg (R$ 89). A receita leva molho de tomate italiano, cogumelos shiitake e paris refogados no azeite, finas fatias de cebola roxa e manjericão orgânico. O toque especial fica por conta do queijo de castanha de caju, produzido localmente pela Sementes Veg. Desde 2022, o menu traz alternativas sem insumos de origem animal, da entrada à sobremesa. "Nosso cardápio contempla diversas opções pensadas e desenvolvidas com carinho, não só para ter 'uma opção', mas para atender esse público, que cresce cada vez mais, com qualidade e diversidade", destaca a chef executiva e proprietária, Amanda Queiroz. Rua Antônio Ataíde, 218, Centro, Vila Velha. Horários: de terça a sábado, das 17h às 23h. Mais informações: @bontafornoecucina.

pizza Cipolla e Funghi Veg
Pizza vegana Cipolla e Funghi da Bontà. Foto:
 Bruno Coelho

2

Tradição baiana e afetividade

No Bhavani Culinária Vegana e Afetiva (antigo Mãe Divina), a releitura do acarajé, com seus acompanhamentos, traduz o compromisso da casa com a gastronomia afetiva sem uso de ingredientes de origem animal. A massa tradicional de feijão-fradinho ganha a companhia de vatapá, à base de pão e leite de coco fresco, além de um caruru rico em sabor, preparado com quiabo temperado com coentro, amendoim e gengibre. A proposta do restaurante vai além da comida: "Aqui fazemos releituras de pratos convencionais para que todos vejam como é possível alinhar essa filosofia ao sabor afetivo do alimento conhecido tradicionalmente", reforça a chef, Renata Lomba. O restaurante funciona com bufê-service (a partir de R$ 103 o quilo) na Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 14h30; sábados e feriados, das 12h às 15h. Mais informações: @maedivinarestaurante.

acarajé vegano
Acarajé vegano no restaurante Bhavani (antigo Mãe Divina). Foto:  Renata Lomba

3

Salada nutritiva e saborosa

Presente no cardápio do restaurante d'Bem há 17 anos, a Salada Vegan (R$ 62) combina nutrição e sabor em uma das esquinas mais movimentadas da Praia do Canto, em Vitória. O prato contém quinoa tricolor, lentilha, tomatinhos orgânicos, zaatar, nozes e cebola caramelizada, e vai para a mesa acompanhado por azeite de manjericão. Além de saborosa, a salada se destaca pelo alto teor nutritivo, reunindo proteínas vegetais, fibras, ferro e antioxidantes. A gastronomia consciente está no DNA da casa. "No d’Bem, a culinária vegetal faz parte da essência. Acreditamos que comer bem é descobrir texturas e sabores através de escolhas conscientes, ampliando as possibilidades de prazeres à mesa", ressalta a sócia e idealizadora Gaby Faiçal. Rua Joaquim Lírio, 505, Praia do Canto, Vitória. Horários: segunda, das 11h30 às 15h30; de terça a sexta, das 11h30 às 21h30; sábado, das 12h às 21h30; domingo, das 12h às 16h. Mais informações: @dbemcomasuanatureza.

Salada Vegana d'Bem
Salada Vegan do restaurante d'Bem. Foto: Reprodução | Instagram @dbemcomasuanatureza

Veja Também 

Prato do restaurante Mercearia Liberdade no evento Fest Gastronomia 2026

De frango frito japonês a gelato de pudim: o que comer nos restaurantes do Fest Gastronomia 2026

Imagem de destaque

7 receitas veganas de quiche fáceis de fazer

Imagem de destaque

Já experimentou carne de jaca? Veja como fazer essa opção vegana para diferentes recheios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Vegano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manifestantes se concentraram na Avenida Presidente Castelo Branco
Manifestantes fazem protesto na Serra após desaparecimento de motoboy
Imagem de destaque
'Esqueci segredos de Estado em um trem: sou a prova de que é possível se recuperar do maior erro da sua vida'
Sede do Idaf
Idaf, Cachoeiro e Banestes: 44 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.