De pizza a acarajé: 3 pratos veganos imperdíveis para provar no ES

Celebrado em 1º de novembro, o Dia Mundial do Veganismo exalta um estilo de vida que ganha cada vez mais adeptos e transforma menus gastronômicos. A data foi criada em 1994 por Louise Wallis, então presidente da The Vegan Society, na Inglaterra, para comemorar os 50 anos da organização e o nascimento oficial dos termos "vegano" e "veganismo".





Muito além de uma refeição sem produtos de origem animal, a comida vegana pode se destacar pela criatividade, diversidade de temperos e combinações surpreendentes. Para marcar a data, comemorada neste domingo (1º), HZ selecionou três pratos imperdíveis servidos em restaurantes de Vitória e Vila Velha para você saborear. Veja as opções abaixo e escolha a sua favorita!