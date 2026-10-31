De pizza a acarajé: 3 pratos veganos imperdíveis para provar no ES

Celebrado em 1º de novembro, o Dia Mundial do Veganismo exalta um estilo de vida que ganha cada vez mais adeptos e transforma menus gastronômicos. A data foi criada em 1994 por Louise Wallis, então presidente da The Vegan Society, na Inglaterra, para comemorar os 50 anos da organização e o nascimento oficial dos termos "vegano" e "veganismo".
Muito além de uma refeição sem produtos de origem animal, a comida vegana pode se destacar pela criatividade, diversidade de temperos e combinações surpreendentes. Para marcar a data, comemorada neste domingo (1º), HZ selecionou três pratos imperdíveis servidos em restaurantes de Vitória e Vila Velha para você saborear. Veja as opções abaixo e escolha a sua favorita!
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Pizza com um toque local
No Bontà Forno e Cucina, na Prainha, uma dica para os veganos é a pizza Cipolla e Funghi Veg (R$ 89). A receita leva molho de tomate italiano, cogumelos shiitake e paris refogados no azeite, finas fatias de cebola roxa e manjericão orgânico. O toque especial fica por conta do queijo de castanha de caju, produzido localmente pela Sementes Veg. Desde 2022, o menu traz alternativas sem insumos de origem animal, da entrada à sobremesa. "Nosso cardápio contempla diversas opções pensadas e desenvolvidas com carinho, não só para ter 'uma opção', mas para atender esse público, que cresce cada vez mais, com qualidade e diversidade", destaca a chef executiva e proprietária, Amanda Queiroz. Rua Antônio Ataíde, 218, Centro, Vila Velha. Horários: de terça a sábado, das 17h às 23h. Mais informações: @bontafornoecucina.
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Tradição baiana e afetividade
No Bhavani Culinária Vegana e Afetiva (antigo Mãe Divina), a releitura do acarajé, com seus acompanhamentos, traduz o compromisso da casa com a gastronomia afetiva sem uso de ingredientes de origem animal. A massa tradicional de feijão-fradinho ganha a companhia de vatapá, à base de pão e leite de coco fresco, além de um caruru rico em sabor, preparado com quiabo temperado com coentro, amendoim e gengibre. A proposta do restaurante vai além da comida: "Aqui fazemos releituras de pratos convencionais para que todos vejam como é possível alinhar essa filosofia ao sabor afetivo do alimento conhecido tradicionalmente", reforça a chef, Renata Lomba. O restaurante funciona com bufê-service (a partir de R$ 103 o quilo) na Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 14h30; sábados e feriados, das 12h às 15h. Mais informações: @maedivinarestaurante.
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Salada nutritiva e saborosa
Presente no cardápio do restaurante d'Bem há 17 anos, a Salada Vegan (R$ 62) combina nutrição e sabor em uma das esquinas mais movimentadas da Praia do Canto, em Vitória. O prato contém quinoa tricolor, lentilha, tomatinhos orgânicos, zaatar, nozes e cebola caramelizada, e vai para a mesa acompanhado por azeite de manjericão. Além de saborosa, a salada se destaca pelo alto teor nutritivo, reunindo proteínas vegetais, fibras, ferro e antioxidantes. A gastronomia consciente está no DNA da casa. "No d’Bem, a culinária vegetal faz parte da essência. Acreditamos que comer bem é descobrir texturas e sabores através de escolhas conscientes, ampliando as possibilidades de prazeres à mesa", ressalta a sócia e idealizadora Gaby Faiçal. Rua Joaquim Lírio, 505, Praia do Canto, Vitória. Horários: segunda, das 11h30 às 15h30; de terça a sexta, das 11h30 às 21h30; sábado, das 12h às 21h30; domingo, das 12h às 16h. Mais informações: @dbemcomasuanatureza.