Quando o crime organizado vira dono do mercado

A recente Operação NarcoNet, deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo em Vila Velha e Cariacica, merece nossos aplausos. A ação mobilizou cerca de 100 agentes das forças de segurança para cumprir mandados judiciais contra integrantes de uma organização criminosa investigada por extorquir empresários do setor de provedores de internet.





Segundo as investigações, os criminosos exigiam pagamentos e, diante da recusa, danificavam estruturas utilizadas para a prestação do serviço à população.





O trabalho das forças de segurança é fundamental para enfrentar esse tipo de prática e reafirmar que nenhum grupo criminoso pode se considerar dono de um território ou determinar quem tem o direito de empreender. Mas o caso também revela um problema que exige atenção para além da atuação policial: a expansão do crime organizado sobre a economia formal.





Durante muito tempo, o debate sobre criminalidade esteve concentrado, sobretudo, em delitos como tráfico de drogas, roubos e furtos. Esses crimes continuam sendo graves e precisam ser combatidos com firmeza. Entretanto, as organizações criminosas demonstram crescente capacidade de diversificar suas fontes de renda, explorar atividades econômicas legais e impor regras próprias a comerciantes e prestadores de serviços.