Tráfico inflaciona extorsão de empresas: quem vai colocar um freio nesse abuso?

Extorsão do tráfico a empresários Crédito: Arte: Geraldo Neto

Aumento de preço tão expressivo, sob a égide do Estado democrático de Direito, é considerado uma prática abusiva, mas esses empreendedores não podem recorrer ao Procon quando se trata de uma extorsão. Um crime. Levando em conta que, desde que a prática foi denunciada por este jornal, em março passado, nada mudou (até piorou), fica cada vez mais evidente que essas pessoas não podem contar com ninguém. Estão à própria sorte, enquanto tiverem condições financeiras de continuarem pagando os traficantes.

Vale repetir o que já foi dito neste espaço: em um país no qual empreender é um ato de coragem diante da burocracia, da carga tributária e das instabilidades econômicas, é preciso também bravura para encarar bandidos que se colocam como obstáculo a quem quer gerar riquezas para o país com o próprio trabalho, além de propiciar serviços acessíveis a quem tanto precisa.

O tráfico, portanto, passou a adotar uma conduta mafiosa que, no Rio de Janeiro, já vem sendo adotada há tempos pelas milícias. Um desafio a mais para as autoridades de segurança pública capixabas, que precisam se fazer presentes nesses bairros onde a lei do tráfico acaba falando mais alto.