PM que matou músico em Jardim Camburi: demissão vai começar a fazer justiça

O crime causou comoção pelas circunstâncias: um desentendimento entre vizinhos por conta do barulho durante a madrugada, os fatos registrados pelas câmeras do condomínio, o corpo estendido no chão após a barbárie, o desdém do policial com a morte. E também pela vítima ser um músico bastante conhecido na Grande Vitória.

A demissão é um passo importante para a própria Polícia Militar. É assim que a corporação pode mostrar que não aceita determinados comportamentos, incompatíveis com o que se exige de um polícial. A morte banal de um vizinho que reclamava do som alto durante a madrugada por um agente de segurança é a antítese da proteção e da confiança depositada pela população na polícia. A demissão do soldado vai começar a fazer justiça.