Corregedoria decide pela demissão de PM que matou músico em Vitória

A solução do Conselho de Disciplina foi pela demissão do policial militar. No entanto, para a efetivação, ainda deve haver a homologação por parte do Comando Geral. O policial ainda pode apresentar recurso administrativo contra a decisão. Enquanto isso, permanece preso no presídio militar localizado no QCG, até que ocorra o trânsito em julgado administrativo.

O soldado Lucas Torezani de Oliveira terá 15 dias para apresentar recurso administrativo contra a solução relativa ao conselho de disciplina. A homologação por parte do Comando Geral só poderá ocorrer após a devida análise dos recursos administrativos, quando se der o trânsito em julgado administrativo.

