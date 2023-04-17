Vídeo mostra momento em que PM atira em vizinho em Vitória

No vídeo, é possível ver a vítima entrando na área em que o policial estava com um amigo. Com as mãos para trás, Guilherme fala com Lucas, que segura um copo. O policial retira a arma da cintura e encosta no ombro do músico. O amigo do militar se levanta e os três ficam próximos.

Em um dado momento, Lucas bate com a arma no rosto de Guilherme. A vítima, então, bate com as mãos na arma. O amigo do policial empurra o músico. Depois, a vítima segue em direção à porta, mas cai logo em seguida, já baleada. O militar fica olhando e dá dois goles na bebida que estava no copo.

Lucas Torrezani de Oliveira, PM suspeito de matar vizinho em Vitória Crédito: Redes Sociais

Logo depois do crime, Lucas foi levado à delegacia, confessou que atirou, mas foi ouvido e liberado. A Polícia Civil disse que "ele foi ouvido pela autoridade policial, que entendeu, pelas oitivas, que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante. Por isso, naquele momento, o policial militar foi liberado e a arma ficou apreendida. Durante o decorrer do dia, através das investigações, oitivas e diligências, foi verificado que o caso não era de legítima defesa. Imediatamente, a Polícia Civil fez o pedido de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado do autor e aguarda o posicionamento do Poder Judiciário".

Entenda o caso

Guilherme Rocha, de 37 anos, era músico, bacharel em direito, capoeirista e empresário. Ele foi morto com um tiro no ombro que atravessou o peito pelo soldado da Polícia Militar Lucas Torrezani, de 28 anos, na madrugada desta segunda-feira (17), dentro de um condomínio em Jardim Camburi, Vitória.

O caso teria ocorrido por volta das 3 horas da madrugada, segundo o boletim da Polícia Militar, em um condomínio na avenida Augusto Emilio Estelita Lins. Ainda de acordo com o boletim, quando os PMs chegaram ao local, o militar estava com a arma nas mãos e a vítima caída no chão.

O PM contou aos policiais que estava bebendo com amigos perto da entrada do Bloco 1, onde a vítima morava, quando Guilherme teria o atacado e tentado desarmá-lo. Segundo informações de moradores à polícia, antes da discussão havia som alto no local.

Guilherme Rocha, de 37 anos, morto por vizinho PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O militar disse que reagiu e atirou uma vez com uma pistola .40 no vizinho. O tiro atingiu o ombro esquerdo da vítima, atravessou o peito do homem e ainda atingiu um carro que estava próximo. O próprio soldado teria ligado para a polícia e também para o Samu.

O boletim da PM diz ainda que o copo do militar ainda estava com bebida alcoólica e ele apresenta "odor etílico ao falar". Segundo moradores, cinco ocorrências internas haviam sido registradas no condomínio em razão de desentendimentos recentes entre vítima e policial.

Moradores também contaram que antes do desentendimento havia som alto no local e que, geralmente, esse era o motivo das desavenças entre o policial e o vizinho.

Síndica diz que músico não reagiu

"Não houve agressão nenhuma. Em momento algum a vítima reagiu, pelo contrário, a vítima entrou com o braço pra trás, conversou numa boa e a pessoa que matou ainda deu uma coronhada na cabeça dela. Guilherme simplesmente pediu 'gente, eu preciso dormir, são três horas da manhã' e ele simplesmente sacou a arma", declarou a síndica.

A síndica revelou, ainda, que o militar tinha o hábito de beber na área comum do condomínio e isso incomodava muitas pessoas.

"Chegava do trabalho tipo 23h, meia-noite, se sentia no direito de estar na área comum e beber com os amigos, rindo, brincando e tal. A vítima várias vezes pediu que parasse porque eles começavam geralmente depois das 23h e só acabava às 5h" Mônica Bicalho - Síndica do condomínio

Durante a madrugada desta segunda, mais uma vez o músico Guilherme pediu que o policial parasse de incomodar ele e os vizinhos.

"Nessa madrugada eles foram para lá de novo beber. Deu mais ou menos umas 2h e pouco e a esposa da vítima mandou a mensagem para o meu celular, pediu o celular do condomínio falando que estava realmente acontecendo de novo que eles estavam bebendo, gritando, dançando lá e que o marido dela já tinha ido lá pedir para ele parar, e na terceira vez que ele foi aconteceu o fato: o PM sacou a arma e atirou nele."

Mônica declarou, ainda, que o PM chegou a ser notificado pelo condomínio algumas vezes. "Enquanto condomínio nós fizemos tudo dentro da lei: primeiro a notificação verbal, depois a notificação por escrito e ainda não deu tempo, infelizmente, não chegou a dar tempo da gente dar a multa."