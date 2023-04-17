Condomínio em Jardim Camburi onde PM matou vizinho Crédito: Caíque Verli

Um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), identificado como Lucas Torrezani de Oliveira, de 28 anos, matou a tiro um vizinho durante uma briga, na madrugada desta segunda-feira (17) em um condomínio em Jardim Camburi, em Vitória.

O caso ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, segundo o boletim da Polícia Militar, em um condomínio na avenida Augusto Emilio Estelita Lins. Ainda segundo o boletim, quando os PMs chegaram ao local, o militar estava com a arma nas mãos e a vítima, identificada como Guilherme Rocha, de 37 anos, caída no chão.

O homem se apresentava como músico e percussionista nas redes sociais. Além disso, era bacharel em Direito e empresário.

Your browser does not support the audio element. PM mata vizinho a tiro durante briga de condomínio em Jardim Camburi

Guilherme Rocha, de 37 anos, morto por vizinho PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em sua versão, o PM contou aos policiais que estava bebendo com amigos perto da entrada do Bloco 1, onde a vítima morava, quando Guilherme teria o atacado e tentado desarmá-lo. Segundo informações de moradores à polícia, antes da discussão havia som alto no local.

O militar disse que reagiu e atirou uma vez com uma pistola .40 no vizinho. O tiro atingiu o ombro esquerdo da vítima, atravessou o peito do homem e ainda atingiu um carro que estava próximo. O próprio soldado teria ligado para a polícia e também para o Samu.

Local do condomínio em Jardim Camburi onde PM matou vizinho Crédito: Caíque Verli

O boletim da PM diz ainda que o copo do militar ainda estava com bebida alcoólica e ele apresenta "odor etílico ao falar". Segundo moradores, cinco ocorrências internas haviam sido registradas no condomínio em razão de desentendimentos recentes entre vítima e policial.

Moradores também contaram que antes do desentendimento havia som alto no local e que, geralmente, esse era o motivo das desavenças entre o policial e o vizinho.

A arma do militar foi recolhida pela Polícia Civil. O caso foi registrado como homicídio no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória. De acordo com informações do Portal da Transparência, o PM estava na corporação desde 2020.

PM foi liberado

Procurada para falar sobre o caso, a Polícia Militar informou que a arma do militar ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil, sendo entregue na 1ª Delegacia Regional juntamente com três carregadores, local para onde foi levado o militar.

Lucas Torrezani de Oliveira, PM suspeito de matar vizinho em Vitória Crédito: Redes Sociais

Após análise do Delegado de plantão, o militar foi liberado para responder o processo em liberdade. A Corregedoria está solicitando os autos produzidos na Polícia Civil para análise quanto aos procedimentos a serem adotados pela Corporação.

Segundo a Polícia Civil, o policial militar, de 28 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. Ele foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante. A arma do policial ficou apreendida.

O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.