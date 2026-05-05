Letícia Gonçalves

Saúde é o principal problema do ES, de acordo com entrevistados pela Quaest

Em segundo lugar, aparece Segurança/Violência. Veja os dados da pesquisa

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 16:00

O principal problema do Espírito Santo está na área da Saúde. Ao menos foi o que responderam eleitores entrevistados pela Quaest em pesquisa realizada a pedido de A Gazeta. 

A Saúde foi citada por 31%, seguida de perto por Segurança/Violência, com 28%. Podemos dizer, então, que saúde e segurança são os temas que mais preocupam as pessoas que vão às urnas em outubro no estado.

Outros temas foram citados, mas por uma parcela bem menor dos entrevistados. Estradas/rodovias aparece em terceiro lugar, com 5%. Educação, em quarto, com 4%.

No recorte por sexo, chama a atenção o fato de que a Saúde, para as mulheres, é o problema mais grave do Espírito Santo (36%). A Segurança fica em segundo lugar, com 25%. 

Ao passo que, para os homens, é a Segurança/Violência o principal problema (29%), seguido pela Saúde (25%).

Outro dado que se destaca é que, para 41% dos mais pobres (com renda domiciliar de até dois salários mínimos) a Saúde é o principal problema. A Segurança foi citada por 22%.

Já entre os mais ricos (renda domiciliar maior que cinco salários mínimos), a Violência foi citada por 40%. A Saúde aparece em segundo, com 19%.

Em maior ou menor grau, portanto, os candidatos aos cargos em disputa nas eleições de 2026 devem apresentar propostas relativas a Saúde e Segurança para capturar o interesse dos eleitores.

Ao menos em tese. 

A decisão de voto envolve fatores subjetivos, que às vezes superam as questões mais prementes do dia a dia dos eleitores.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

