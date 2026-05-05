Morre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos

Guto Graça Mello, diretor e produtor musical, morreu nesta terça-feira (5), aos 78 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa a esposa, a atriz Sylvia Massari, duas filhas e dois enteados.





Guto produziu mais de 500 discos, entre eles discos de Rita Lee e Roberto Carlos. Também criou a trilha sonora do Fantástico e outras músicas que marcaram a história da TV brasileira.





Filho dos atores Stella e Octávio Graça Mello, ele cresceu cercado por rádio e televisão e trocou a arquitetura pela música. Depois de trancar o curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), passou a estudar violão e se inscreveu na escola de música ProArte.





O primeiro contato com a Globo veio ainda no começo da emissora, no seriado "Rua da Matriz". Na atração, ele aparecia no palco tocando violão.





Em 1967, compôs com o amigo de infância e produtor Mariozinho Rocha músicas que ganharam voz de grandes intérpretes. "Manifesto" foi gravada por Elis Regina e "Cabra Macho" por Nara Leão.