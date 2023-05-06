'Muito doloroso', diz esposa de músico morto por PM em condomínio de Vitória

Familiares e amigos do músico Guilherme Rocha realizam manifestação contra a violência Crédito: Ricardo Medeiros

TV Gazeta que os últimos dias sem o marido têm sido difíceis para ela e a filha. Durante um ato por justiça com participação de familiares e amigos do músico , que também era bacharel em Direito, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, onde ele morava, Janaína disse em entrevista àque os últimos dias sem o marido têm sido difíceis para ela e a filha.

"Nós duas presenciamos todo o ocorrido no dia. Está sendo muito difícil, muito doloroso. A cada dia que passa a gente pede a Deus que conforte mais o coração da gente", disse.

Janaína Moraes em foto com o marido, Guilherme Rocha, músico morto por um PM em um condomínio de Vitória Crédito: Reprodução/ Instagram

O crime aconteceu no dia 17 de abril e foi flagrado por câmeras de segurança. Segundo o boletim da Polícia Militar, o policial estava com bebida alcoólica na mão e apresentava "odor etílico ao falar". Câmeras de vigilância registraram o momento em que, após disparar o tiro, o PM dá mais um gole de cerveja diante da vítima caída no chão.

A esposa de Guilherme também contou como foi o dia que o marido foi assassinado na área comum do condomínio.

"Ele só tinha ido pedir por gentileza um silêncio para a gente poder dormir e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. A gente pede justiça" Janaína Moraes - Esposa do músico Guilherme Rocha

Janaína também lembrou os momentos vividos ao lado do marido. "Ele era um rapaz de luz, um menino amigo, parceiro, o pai para minha filha, o padrasto maravilhoso", disse.

"Guilherme era uma pessoa incrível na música, como amigo, como filho, com minha mãe (a sogra dele), com o pai, o irmão. Ele era sempre amor. Nunca fez mal a ninguém. Nossa cachorrinha tá sentida também. Muito. O que está ajudando a gente a fortalecer é pensar nele e falar que ele era isso: felicidade, amigos e família. Só coisas boas. Momentos maravilhosos que ele permitiu a gente viver ao lado dele", disse a esposa do músico assassinado.

Protesto por justiça

Familiares e amigos do músico Guilherme Rocha realizam manifestação contra a violência Crédito: Ricardo Medeiros

Na manhã deste sábado (6) amigos e familiares realizam uma manifestação pacífica contra a violência e pedindo justiça pelo assassinato de Guilherme Rocha, no bairro Jardim Camburi, nas proximidades do condomínio em que o crime aconteceu.

Em entrevista ao repórter fotográfico Ricardo Medeiros, o pai de Guilherme, o médico legista Glicio da Cruz do Soares, lembrou da alegria que o filho tinha em viver e também transmitia para as pessoas.

"Falar sobre Guilherme é falar sobre alegria e falar sobre vida, caridade e falar de amor. Guilherme era uma pessoa muito alegre que só queria viver e queria que os outros também vivessem. Nossa meta hoje é pedir paz, amor, paciência, tolerância" Glicio da Cruz do Soares - Pai do músico Guilherme Rocha

Familiares e amigos do músico Guilherme Rocha realizam manifestação contra a violência Crédito: Ricardo Medeiros