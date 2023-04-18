De acordo com o integrante da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo, major Alves Christ, o caso será apurado pela corporação com rigor e critério. O soldado estava de folga dentro do condomínio onde mora, em Jardim Camburi, e reagiu ao ouvir a reclamação de Guilherme Rocha sobre o som alto durante a madrugada.

Lucas Torrezani está preso desde a noite de segunda-feira (17), quando teve a prisão temporária solicitada. Inicialmente, ele deve ficar preso por 30 dias - o tempo pode ser estendido por até 60 dias.

Your browser does not support the audio element. Corregedoria promete rigor em apuração de caso de PM que matou músico em Vitória

"Cabe à Polícia Militar, diante de todo o contexto, analisar a conduta do policial sob o prisma do código de ética. Se a culpa for comprovada, haverá um processo administrativo. Vamos avaliar a conduta ética e disciplinar do militar de forma criteriosa e rigorosa" Alves Christ - Integrante da Corregedoria da PMES

De acordo com o representante da PMES, Lucas Torrezani entrou na corporação em 2020 e não havia, até a segunda-feira (17), qualquer ocorrência contra o soldado na Corregedoria.

Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (18), o major afirmou que a Polícia Militar não está de acordo com a conduta do soldado, registrada em vídeo por uma câmera do condomínio.

Major Alves Christ, integrante da Corregedoria da PMES Crédito: Alberto Borém

Alves Christ ainda citou o caso em que dois policiais militares são suspeitos de matar um homem dentro do bar Gordinho Sambão, em Vitória. Os dois são investigados e não estão presos.

"A Polícia Militar não compactua com desvio de conduta de nenhum de seus agentes. A conduta dos militares nas duas ocorrências será analisada de acordo com a ética disciplinar. Estamos colaborando com a Polícia Civil", disse.

Câmera registrou morte de músico

Músico Guilherme Rocha, de 37 anos, foi morto por um soldado da PM em Vitória Crédito: Redes Sociais

No vídeo, é possível ver a vítima entrando na área em que o policial estava com um amigo. Com as mãos para trás, Guilherme fala com Lucas, que segura um copo. O policial retira a arma da cintura e encosta no ombro do músico. O amigo do militar se levanta e os três ficam próximos.

Em um dado momento, Lucas bate com a arma no rosto de Guilherme. A vítima, então, bate com as mãos na arma. O amigo do policial empurra o músico. Depois, a vítima segue em direção à porta, mas cai logo em seguida, já baleada. O militar fica olhando e dá dois goles na bebida que estava no copo.