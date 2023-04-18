Morte de músico: amigo de PM é investigado por participação no crime

"Em uma investigação há vários atores. Aquele que atira e aquele que auxilia, que participa. Vamos continuar a investigação, a equipe da delegacia está na rua. Ao final, independente de função exercida pelo investigado ou qualquer coisa, vamos apresentar um relatório final ao Ministério Público e ao Poder Judiciário" Marcelo Cavalcanti - Titular da DHPP de Vitória

Segundo Cavalcanti, a prisão temporária do policial Lucas Torrezani de Oliveira tem o prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado, chegando a 60 dias. Dentro desse intervalo, a polícia deve concluir a investigação e apresentar um relatório ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Vídeo mostra chegada de músico e PM com arma

Uma câmera de videomonitoramento do condomínio em que o músico Guilherme Rocha morava em Jardim Camburi, Vitória, flagrou o momento em que ele foi morto pelo policial militar Lucas Torrezani de Oliveira, na madrugada desta segunda-feira (17). As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil.

O músico Guilherme foi morto com um tiro no condomínio em que morava em Vitória Crédito: Reprodução | Redes sociais

No vídeo, é possível ver a vítima entrando na área em que o policial estava com um amigo. Com as mãos para trás, Guilherme fala com Lucas, que segura um copo. O policial retira a arma da cintura e encosta no ombro do músico. O amigo do militar se levanta e os três ficam próximos.

Em um dado momento, Lucas bate com a arma no rosto de Guilherme. A vítima, então, bate com as mãos na arma. O amigo do policial empurra o músico. Depois, a vítima segue em direção à porta, mas cai logo em seguida, já baleada. O militar fica olhando e dá dois goles na bebida que estava no copo.

Quem era o músico morto por PM

Guilherme Rocha, de 37 anos, era músico, bacharel em direito, capoeirista e empresário. Ele foi morto com um tiro no ombro que atravessou o peito pelo soldado da Polícia Militar Lucas Torrezani, de 28 anos. O caso teria ocorrido por volta das 3 horas da madrugada, segundo o boletim da Polícia Militar, em um condomínio na avenida Augusto Emilio Estelita Lins.

Ainda segundo o boletim, quando os PMs chegaram ao local, o militar estava com a arma nas mãos e a vítima caída no chão. A versão inicial dada pelo policial foi de legítima defesa, o que foi desmentido pela Polícia Civil, que trata o caso como execução.