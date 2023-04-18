Morte de músico: amigo de PM é investigado por participação no crime

O homem de camisa branca que aparece no vídeo empurrando o músico Guilherme Rocha, de 37 anos –morto com um tiro pelo policial militar Lucas Torrezani de Oliveira em um condomínio de Jardim Camburi, em Vitória – é investigado pela Polícia Civil. Segundo o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP) de Vitória, Marcelo Cavalcanti, o amigo do PM – que não teve o nome divulgado e segue em liberdade – pode responder por participação no crime.
O titular da DHPP de Vitória afirmou, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (18), que os policiais seguem apurando o caso. O soldado da Polícia Militar que matou o músico Guilherme Rocha, de 37 anos, foi preso na noite do mesmo dia, por volta de 20h, após se apresentar na delegacia.
"Em uma investigação há vários atores. Aquele que atira e aquele que auxilia, que participa. Vamos continuar a investigação, a equipe da delegacia está na rua. Ao final, independente de função exercida pelo investigado ou qualquer coisa, vamos apresentar um relatório final ao Ministério Público e ao Poder Judiciário"
Segundo Cavalcanti, a prisão temporária do policial Lucas Torrezani de Oliveira tem o prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado, chegando a 60 dias. Dentro desse intervalo, a polícia deve concluir a investigação e apresentar um relatório ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Vídeo mostra chegada de músico e PM com arma
Uma câmera de videomonitoramento do condomínio em que o músico Guilherme Rocha morava em Jardim Camburi, Vitória, flagrou o momento em que ele foi morto pelo policial militar Lucas Torrezani de Oliveira, na madrugada desta segunda-feira (17). As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil.
No vídeo, é possível ver a vítima entrando na área em que o policial estava com um amigo. Com as mãos para trás, Guilherme fala com Lucas, que segura um copo. O policial retira a arma da cintura e encosta no ombro do músico. O amigo do militar se levanta e os três ficam próximos.
Em um dado momento, Lucas bate com a arma no rosto de Guilherme. A vítima, então, bate com as mãos na arma. O amigo do policial empurra o músico. Depois, a vítima segue em direção à porta, mas cai logo em seguida, já baleada. O militar fica olhando e dá dois goles na bebida que estava no copo.
Quem era o músico morto por PM
Guilherme Rocha, de 37 anos, era músico, bacharel em direito, capoeirista e empresário. Ele foi morto com um tiro no ombro que atravessou o peito pelo soldado da Polícia Militar Lucas Torrezani, de 28 anos. O caso teria ocorrido por volta das 3 horas da madrugada, segundo o boletim da Polícia Militar, em um condomínio na avenida Augusto Emilio Estelita Lins.
Ainda segundo o boletim, quando os PMs chegaram ao local, o militar estava com a arma nas mãos e a vítima caída no chão. A versão inicial dada pelo policial foi de legítima defesa, o que foi desmentido pela Polícia Civil, que trata o caso como execução.
Morte de músico - amigo de PM é investigado por participação no crime