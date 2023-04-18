Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assassinato em Vitória

Morte de músico: amigo de PM é investigado por participação no crime

Delegado Marcelo Cavalcanti, titular da DHPP de Vitória, disse que homem que empurrou a Guilherme antes de a vítima ser morta por soldado Lucas Torrezani de Oliveira também pode responder pelo crime

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 11:06

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

18 abr 2023 às 11:06
O homem de camisa branca que aparece no vídeo empurrando o músico Guilherme Rocha, de 37 anos –morto com um tiro pelo policial militar Lucas Torrezani de Oliveira em um condomínio de Jardim Camburi, em Vitória – é investigado pela Polícia Civil. Segundo o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP) de Vitória, Marcelo Cavalcanti, o amigo do PM – que não teve o nome divulgado e segue em liberdade – pode responder por participação no crime. 
O titular da DHPP de Vitória afirmou, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (18), que os policiais seguem apurando o caso. O soldado da Polícia Militar que matou o músico Guilherme Rocha, de 37 anos, foi preso na noite do mesmo dia, por volta de 20h, após se apresentar na delegacia.
"Em uma investigação há vários atores. Aquele que atira e aquele que auxilia, que participa. Vamos continuar a investigação, a equipe da delegacia está na rua. Ao final, independente de função exercida pelo investigado ou qualquer coisa, vamos apresentar um relatório final ao Ministério Público e ao Poder Judiciário"
Marcelo Cavalcanti - Titular da DHPP de Vitória
Segundo Cavalcanti, a prisão temporária do policial Lucas Torrezani de Oliveira tem o prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado, chegando a 60 dias. Dentro desse intervalo, a polícia deve concluir a investigação e apresentar um relatório ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Vídeo mostra chegada de músico e PM com arma

Uma câmera de videomonitoramento do condomínio em que o músico Guilherme Rocha morava em Jardim Camburi, Vitória, flagrou o momento em que ele foi morto pelo policial militar Lucas Torrezani de Oliveira, na madrugada desta segunda-feira (17). As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil.
O músico Guilherme foi morto com um tiro no condomínio em que morava em Vitória
O músico Guilherme foi morto com um tiro no condomínio em que morava em Vitória Crédito: Reprodução | Redes sociais
No vídeo, é possível ver a vítima entrando na área em que o policial estava com um amigo. Com as mãos para trás, Guilherme fala com Lucas, que segura um copo. O policial retira a arma da cintura e encosta no ombro do músico. O amigo do militar se levanta e os três ficam próximos.
Em um dado momento, Lucas bate com a arma no rosto de Guilherme. A vítima, então, bate com as mãos na arma. O amigo do policial empurra o músico. Depois, a vítima segue em direção à porta, mas cai logo em seguida, já baleada. O militar fica olhando e dá dois goles na bebida que estava no copo.

Quem era o músico morto por PM

Guilherme Rocha, de 37 anos, era músico, bacharel em direito, capoeirista e empresário. Ele foi morto com um tiro no ombro que atravessou o peito pelo soldado da Polícia Militar Lucas Torrezani, de 28 anos. O caso teria ocorrido por volta das 3 horas da madrugada, segundo o boletim da Polícia Militar, em um condomínio na avenida Augusto Emilio Estelita Lins.
Ainda segundo o boletim, quando os PMs chegaram ao local, o militar estava com a arma nas mãos e a vítima caída no chão. A versão inicial dada pelo policial foi de legítima defesa, o que foi desmentido pela Polícia Civil, que trata o caso como execução.
Morte de músico - amigo de PM é investigado por participação no crime

Veja Também

Vídeo mostra PM bebendo enquanto observa vizinho agonizando em Vitória

PM que matou vizinho em condomínio é preso após se apresentar em delegacia de Vitória

"Os que devem nos dar segurança estão nos matando", diz pai de músico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas crime espírito santo Bairro Jardim Camburi Polícia Civil Vitória (ES) Tiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados