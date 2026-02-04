Confusão em empresa termina com mulher levada para a delegacia em Cachoeiro
Publicado em 04/02/2026 às 19h04
Uma mulher foi detida após causar uma confusão no escritório de uma empresa de transporte coletivo no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (4). Um funcionário contou para a Guarda Municipal que a mulher foi até o local para fazer uma reclamação, mas se alterou durante a conversa e começou a quebrar objetos, além de ameaçar e ofender o trabalhador. Ela foi levada para a delegacia.
A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso.