Vídeo mostra PM bebendo enquanto observa vizinho agonizando em Vitória

vídeo mostra a vítima entrando no local , onde estavam o soldado e um amigo. Em seguida, o policial saca a arma da cintura e a empurra contra o corpo de Guilherme. Os dois continuam discutindo e, novamente, Lucas encosta o revólver no vizinho, que tenta pegá-lo. Ambos, então, se atracam fisicamente.

A gravação não mostra o momento exato em que o tiro foi dado, mas, segundos depois, o músico aparece correndo e caindo no chão, já baleado. Nessa hora, o soldado Lucas Torrezani olha o corpo por alguns instantes, enquanto dá dois goles na bebida que segurava em uma das mãos, ainda armado.

Em entrevista à TV Gazeta na manhã desta terça-feira (18), o advogado criminalista Anderson Burke explicou que o Estatuto do Desarmamento prevê, de forma expressa, que é proibido ingerir bebida alcóolica e portar arma de fogo. "Assim como as pessoas não podem beber e dirigir", exemplificou.

Na visão do professor de Direito Penal, o comportamento do soldado, ao beber logo após o crime, enquanto olha o corpo do músico, pode contribuir para que a pena dada ao policial militar seja maior, em caso de condenação pelo homicídio. Segundo ele, o caso tem grandes chances de ir a júri popular.

"Talvez seja avaliada na qualificação de pena. Eu acho que ele atirou e se deu conta do que fez, mas tomar dois goles é um pouco nojento" Anderson Burke - Advogado crimnalista e professor de direito penal da Faculdade de Direito de Vitória (FDV)

Algumas horas depois, a corporação pediu a prisão temporária do policial , com um prazo inicial de 30 dias. Em nota, a PC informou que "durante o decorrer do dia, por meio das investigações, depoimentos e diligências, foi verificado que o caso não era de legítima defesa e pediu a prisão por homicídio qualificado".

Relembre o caso

O músico Guilherme Rocha, de 37 anos, foi morto na madrugada da última segunda-feira (17), por volta das 3h, com um tiro no ombro que atravessou o peito dele. O disparo fatal foi dado pelo policial militar Lucas Torrezani de Oliveira, de 28 anos, dentro de um condomínio em Jardim Camburi, em Vitória.

À esquerda, o policial militar Lucas Torrezani de Oliveira; à direita, o músico Guilherme Rocha Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe chegou ao local e encontrou o soldado com a arma em mãos, e a vítima caída no chão. Ele contou que estava bebendo com amigos, quando o músico o teria atacado e tentado desarmá-lo. Segundo moradores, eles costumavam discutir por causa de som alto.

Consta ainda que Lucas Torrezani apresentava "odor etílico ao falar" e que o copo dele estava com bebida alcoólica. Inicialmente, ele foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado após alegar legítima defesa, e o delegado entender que não havia elementos para a prisão em flagrante. A arma dele ficou apreendida.

Tiro que atingiu o ombro esquerdo da vítima também acertou um carro que estava próximo do local do crime, no condomínio em Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Caíque Verli

Síndica do condomínio, Mônica Bicalho contou que não houve agressão alguma por parte de Guilherme . Ao longo do dia, as investigações apontaram se tratar de um homicídio qualificado, e a Polícia Civil pediu a prisão temporária de Lucas Torrezani, que está preso no quartel da Polícia Militar, em Maruípe, na Capital.

Pai da vítima, o médico legista aposentado Glício da Cruz do Soares desabafou enquanto liberava o corpo do filho no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. "Aqueles que têm o dever de nos dar segurança estão nos matando" , afirmou. Segundo ele, Guilherme era tranquilo e brincalhão.