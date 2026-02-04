Funerária e pizzaria são alvos de operação por furto de energia em Vitória

Dois estabelecimentos — uma funerária e uma pizzaria — foram flagrados realizando "gatos" de energia, que impediam o registro correto do consumo. A fiscalização, realizada pela Polícia Civil e EDP, concessionária de energia do Estado, aconteceu no dia 29 de janeiro e nessa terça-feira (3), nos bairros Conquista e Vila Rubim, em Vitória.

Na ação ocorrida na pizzaria, as equipes encontraram uma ligação direta à rede elétrica, sem medição, que levava energia ao estabelecimento e mais duas casas. Já na funerária, uma irregularidade foi encontrada no medidor de energia, sendo desfeita e o medidor trocado pelos técnicos da EDP. A fraude no local que é considerada crime. Os responsáveis pelos dois estabelecimentos foram levados à delegacia e não tiveram os nomes informados.