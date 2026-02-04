Criança sobe em muro para ver piscina, cai e fere a cabeça em Iconha
Uma menina de 9 anos caiu de um muro no Centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (4). O morador contou para a Polícia Militar que estava dormindo e ouviu um barulho vindo do quintal da casa dele. Quando saiu, ele encontrou a criança sentada nas telhas da garagem, ao lado de uma piscina, com um ferimento na cabeça. Os pais da menor foram comunicados e chegaram rapidamente ao local.
A menina estava consciente e contou que, por volta de 1h, saiu da casa dela e subiu em uma cadeira para observar a piscina do vizinho por cima do muro. Logo depois, ela caiu e foi parar na outra casa, se ferindo na queda. O Samu/192 foi acionado e encaminhou a menor ao Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, mas o estado de saúde dela não foi informado.