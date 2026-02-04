Criança sobe em muro para ver piscina, cai e fere a cabeça em Iconha

Uma menina de 9 anos caiu de um muro no Centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (4). O morador contou para a Polícia Militar que estava dormindo e ouviu um barulho vindo do quintal da casa dele. Quando saiu, ele encontrou a criança sentada nas telhas da garagem, ao lado de uma piscina, com um ferimento na cabeça. Os pais da menor foram comunicados e chegaram rapidamente ao local.