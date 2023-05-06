Amigos e familiares de músico morto no ES fazem protesto contra violência

Familiares e amigos do músico Guilherme Rocha realizam manifestação contra a violência Crédito: Ricardo Medeiros

Em meio a dor da perda, familiares e amigos do músico Guilherme Rocha, de 37 anos, realizaram uma manifestação pela paz na manhã deste sábado (6), em Jardim Camburi, na Capital. Eles protestaram contra a violência após o assassinato do músico, que foi morto pelo policial militar Lucas Torrezani, de 28 anos, na madrugada no dia 17 de abril.

Eles se concentraram em frente a Igreja Matriz Sagrada Família e seguiram até o condomínio onde Guilherme morava e foi morto. O pai da vítima, Glício da Cruz Soares, chegou a discursar e falou sobre como era o filho. Ele conversou com o repórter-fotográfico de A Gazeta, Ricardo Medeiros.

"Falar sobre o Guilherme é falar sobre alegria, vida, caridade e falar de amor. Guilherme era uma pessoa alegre, brincalhão e só queria viver e que outros vivessem. Nossa meta hoje é por paz, amor, muita tolerância e que esse mundo possa mudar" Glício da Cruz Soares - Pai da vítima

Manifestação contra a violência

Como mostram imagens feitas por câmera de videomonitoramento, Guilherme entrou na área de festa do prédio e tentou conversar com o soldado, mas foi baleado.

Guilherme Rocha, de 37 anos, morto por vizinho PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois de atirar e matar um vizinho, o policial militar Lucas Torrezani de Oliveira, de 28 anos, voltou a beber, dando dois goles em um copo – enquanto ainda olhava para o corpo caído no chão do condomínio.