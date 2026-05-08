Com 35 dias no cargo, prefeito manda fechar o cofre em cidade do ES





O prefeito de Mimoso do Sul, Paulo Renato Barros (PSB), que assumiu o cargo há pouco mais de um mês, mandou fechar o cofre. Em decreto publicado nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial do Município, o gestor determina corte de despesas, limitação de empenhos, paralisação da frota da prefeitura e suspensão de novos investimentos, entre outras medidas restritivas de gastos.





“Com responsabilidade e compromisso com a população, o decreto busca reduzir despesas, limitar gastos considerados supérfluos ou que não são convenientes neste momento, como por exemplo alguns shows em festividades, garantindo equilíbrio financeiro para que os serviços essenciais continuem funcionando com qualidade”, defende Barros.