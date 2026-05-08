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Coluna Leonel Ximenes

Com 35 dias no cargo, prefeito manda fechar o cofre em cidade do ES

Há pouco mais de dois anos, município sofreu enchente que deixou 19 mortos e muita destruição

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

08 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Paulo Renato Barros (PSB) assumiu o cargo há pouco mais de um mês
O prefeito Paulo Renato Barros (PSB) admitiu que a receita do município não está boa  Prefeitura de Mimoso do Sul


O prefeito de Mimoso do Sul, Paulo Renato Barros (PSB), que assumiu o cargo há pouco mais de um mês, mandou fechar o cofre. Em decreto publicado nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial do Município, o gestor determina corte de despesas, limitação de empenhos, paralisação da frota da prefeitura e suspensão de novos investimentos, entre outras medidas restritivas de gastos.


“Com responsabilidade e compromisso com a população, o decreto busca reduzir despesas, limitar gastos considerados supérfluos ou que não são convenientes neste momento, como por exemplo alguns shows em festividades, garantindo equilíbrio financeiro para que os serviços essenciais continuem funcionando com qualidade”, defende Barros.

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Indagado pela coluna se os cortes vão afetar a programação do 27º Festival de Inverno de Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, previsto para o início de agosto, o prefeito adiantou que algumas atrações poderão ser revistas, tendo como meta o equilíbrio das contas da prefeitura.

O rastro de destruição deixado pela enchente em Mimoso do Sul entre a noite do dia 22 e madrugada de 23 de março de 2024
O rastro de destruição deixado pela enchente em Mimoso do Sul entre a noite do dia 22 e madrugada de 23 de março de 2024 Fernando Madeira

Paulo Barros informou que a grande atração da festa, o cantor Renato Teixeira, não deve participar mais do festival. “Neste caso não se trata de contenção de despesas. O próprio cantor nos informou que não deve vir mais, mas ainda estamos em negociação.”


As medidas de contenção deverão valer, inicialmente, pelos próximos seis meses. Depois desse período, serão reavaliadas. “A receita do município não está muito boa, e estamos tendo muito gastos com manutenção de estradas”, disse Barros, que ressaltou que as áreas de Educação, Saúde e Assistência Social foram poupadas dos cortes.

PREFEITO ANTERIOR DEIXOU O CARGO

Vice-prefeito de Mimoso, ele assumiu o mandato no dia 2 de abril no lugar do então prefeito Peter Costa (PP), que se desincompatibilizou do cargo para concorrer a um mandato de deputado estadual, em outubro.


Lembrando que o município de Mimoso do Sul foi atingido pela maior enchente de sua história na noite do dia 22 e madrugada de 23 de março de 2024. Em menos de 24 horas, o volume de chuvas ultrapassou 600 milímetros, de acordo com a Defesa Civil. O saldo trágico: 19 mortos e boa parte da cidade destruída.

PRINCIPAIS CORTES DE DESPESAS

  • Paralisação da frota de veículos de todas as Secretarias Municipais, exceto da Saúde, Educação (transporte escolar) e Assistência Social

  • Paralisação da compra de material de consumo e material permanente de todas as Secretarias Municipais, exceto aquelas vinculadas à Saúde, Educação e Assistência Social

  • Proibição expressa da realização de coffee breaks e eventos de qualquer natureza, ressalvados os já previamente contratados

  • Proibição expressa da concessão de diárias 

  • Suspensão de autorizações para os servidores participarem de cursos, seminários, feiras, congressos e eventos assemelhados, exceto participações já autorizadas ou decorrentes de obrigação legal

  • Proibição de realização de compras em todas as Secretarias

  • Vedada a realização de novos empenhos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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