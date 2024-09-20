Debates eleitorais sempre têm um vencedor: a democracia

Fernanda Queiroz e Geraldo Nascimento vão mediar novamente os debates de A Gazeta e CBN, acompanhados por Mário Bonella Crédito: Fernando Madeira

As sabatinas realizadas desde o fim de agosto por A Gazeta e CBN Vitória transcorreram sob o tom da civilidade com os pleiteantes da Grande Vitória, assim como as entrevistas do Bom Dia ES e Gazeta Meio Dia. Os encontros com os jornalistas da Rede Gazeta foram a oportunidade de os candidatos explicarem as suas propostas para o eleitor e também a chance de tirarem as dúvidas sobre suas condutas políticas.

Se nas sabatinas e entrevistas os candidatos estavam sozinhos diante dos profissionais do jornalismo, nesta nova etapa de eventos eleitorais eles estarão ao lado dos seus concorrentes. E o que se espera, mais uma vez, é uma troca de alto nível. Debates que priorizem o caráter propositivo, para que cada eleitor seja capaz de, na diferença, fazer as suas escolhas.

Os candidatos têm espaço para se expressarem, dentro das regras, mas também vão encontrar temas que incomodam. A forma como eles encaram as perguntas desagradáveis também será avaliada por quem está decidindo o seu voto. Tudo é levado em conta nesse encontro decisivo entre aqueles que desejam tomar conta de nossas cidades.