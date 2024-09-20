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Opinião da Gazeta

Debates eleitorais sempre têm um vencedor: a democracia

Os candidatos têm espaço para se expressarem, dentro das regras, mas também vão encontrar temas que incomodam. A forma como eles encaram as perguntas desagradáveis também será avaliada por quem está decidindo o seu voto

Públicado em 

20 set 2024 às 01:00

Colunista

Debate
Fernanda Queiroz e Geraldo Nascimento vão mediar novamente os debates de A Gazeta e CBN, acompanhados por Mário Bonella Crédito: Fernando Madeira
Começa nesta sexta-feira (20) a temporada de debates da Rede Gazeta para as eleições municipais de 2024, o que é, por sua tradição, um dos momentos mais esperados da campanha no Espírito Santo. Até a próxima quarta-feira (25), os eventos promovidos por A Gazeta e CBN Vitória reunirão os candidatos a prefeito de Vitória (20), Vila Velha (23), Cariacica (24) e Serra (25), com regras já acordadas com representantes de cada um. Já os debates da TV Gazeta estão marcados para 28 de setembro (Linhares e Cachoeiro) e 3 de outubro (Vitória e Colatina).
As sabatinas realizadas desde o fim de agosto por A Gazeta e CBN Vitória  transcorreram sob o tom da civilidade com os pleiteantes da Grande Vitória, assim como as entrevistas do Bom Dia ES e Gazeta Meio Dia.  Os encontros com os jornalistas da Rede Gazeta foram a oportunidade de os candidatos explicarem as suas propostas para o eleitor e também a chance de tirarem as dúvidas sobre suas condutas políticas. 
Se nas sabatinas e entrevistas os candidatos estavam sozinhos diante dos profissionais do jornalismo, nesta nova etapa de eventos eleitorais eles estarão ao lado dos seus concorrentes. E o que se espera, mais uma vez, é uma troca de alto nível. Debates que priorizem o caráter propositivo, para que cada eleitor seja capaz de, na diferença, fazer as suas escolhas.
Os candidatos têm espaço para se expressarem, dentro das regras, mas também vão encontrar temas que incomodam.  A forma como eles encaram as perguntas desagradáveis também será avaliada por quem está decidindo o seu voto. Tudo é levado em conta nesse encontro decisivo entre aqueles que desejam tomar conta de nossas cidades.
Os desafios urbanos são muitos, nas cidades de médio e grande porte do Estado. As carências de infraestrutura, o trânsito cada vez mais caótico, o transporte público ineficiente, a criminalidade que assusta, a dificuldade de gerar riquezas e mais arrecadação para os cofres municipais, as deficiências nos serviços essenciais de educação e saúde pública. Ser o gestor de uma cidade é se comprometer com uma vida melhor para as pessoas, dia após dia. Os debates da Rede Gazeta vão dar a chance de avaliar quem está de fato apto a esse compromisso. O vencedor do debate será a própria democracia.

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