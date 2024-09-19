A Gazeta, CBN e TV Gazeta realizam debates com candidatos a prefeito

Fernanda Queiroz e Geraldo Nascimento vão mediar debates de A Gazeta e CBN Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta e CBN Vitória vão realizar debates, com transmissão ao vivo na rádio, Nesta reta final para as Eleições Municipais 2024 , chegou a hora de os candidatos às prefeituras da Grande Vitória discutirem suas propostas. A partir desta sexta-feira (20),vão realizar debates, com transmissão ao vivo na rádio, no site e nas redes sociais.

Os debates acontecerão entre os dias 20 e 25 de setembro, na sede da Rede Gazeta, em Vitória, sempre a partir das 9h30. Foram convidados para os debates, candidatos de partidos ou federações com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme determina a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira a lista dos encontros por cidade:

Confira a lista dos debates por cidade:

Vitória: 20/09 (sexta-feira)



20/09 (sexta-feira) Vila Velha: 23/09 (segunda-feira)



23/09 (segunda-feira) Cariacica: 24/09 (terça-feira)



24/09 (terça-feira) Serra: 25/09 (quarta-feira)



Os debates terão quatro blocos de perguntas. No primeiro, os candidatos poderão fazer perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas terão um tema determinado. No terceiro bloco, os candidatos vão responder às perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco será de tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato.

Entre os dias 5 e 6 de setembro, os representantes dos candidatos a prefeito da Grande Vitória assinaram um documento aceitando as regras dos debates em uma reunião na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião também foram realizados os sorteios que definiram a ordem de quem fará as perguntas nos blocos. A mediação dos debates será conduzida pelo jornalistas Geraldo Nascimento, Fernanda Queiroz e Mário Bonella.

Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, ressaltou a importância do debate para o período eleitoral. "Essa é uma oportunidade não somente para os candidatos, mas, principalmente, para os eleitores. A ideia é que os candidatos aproveitem esse espaço para responder com os seus programas de governo e apresentem as discordâncias de ideias em relação aos seus concorrentes, democraticamente. É um dos momentos em que o cidadão espera conhecer melhor o seu candidato, e isso pode confirmar, mudar ou convencer o voto do eleitor", afirmou.

Debates na TV Gazeta

TV Gazeta realizará debates com candidatos a prefeito de Vitória, Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Filip Brunoro/TV Gazeta

Além do debate que será realizado por A Gazeta e CBN Vitória, a TV Gazeta também vai colocar os candidatos às prefeituras cara a cara para debater suas propostas.

No dia 28 de setembro, acontecem os debates com os candidatos de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, com início marcado para 23h. Já no dia 3 de outubro, é a vez dos debates dos candidatos de Vitória e de Colatina, que serão transmitidos a partir das 22h. Os debates serão transmitidos simultaneamente pela TV Gazeta, Globoplay, G1 e site A Gazeta.

Os debates serão divididos em quatro blocos de perguntas, que vão alternar entre temas livres e determinados. Em cada bloco, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. Nos dois primeiros blocos de perguntas, cada candidato deverá responder apenas uma vez. Assim, todos perguntam e todos respondem. Nos dois blocos seguintes, os candidatos poderão ser escolhidos para responder a, no máximo, duas perguntas.