Você sabe o que faz um vereador? Entenda a função desse político

Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, no dia 6 de outubro, cerca de 3 milhões de eleitores irão às urnas para escolher os próximos vereadores dos 78 municípios do Espírito Santo. Porém, além de conhecer seu candidato, é preciso saber qual o papel que ele vai desempenhar caso seja eleito.
Os vereadores são responsáveis por apresentar projetos de leis e fiscalizar o mandato do prefeito – e onde o chefe do Executivo municipal vai investir o dinheiro público. Confira no vídeo acima quais são as funções e as responsabilidades de um vereador.