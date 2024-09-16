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Eleições 2024

Você sabe o que faz um vereador? Entenda a função desse político

O vereador faz parte do Poder Legislativo municipal; entenda, em vídeo, as reponsabilidades de quem ocupa o cargo
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

16 set 2024 às 15:44

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 15:44

Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, no dia 6 de outubro, cerca de 3 milhões de eleitores irão às urnas para escolher os próximos vereadores dos 78 municípios do Espírito Santo. Porém, além de conhecer seu candidato, é preciso saber qual o papel que ele vai desempenhar caso seja eleito. 
Os vereadores são responsáveis por apresentar projetos de leis e fiscalizar o mandato do prefeito – e onde o chefe do Executivo municipal vai investir o dinheiro público. Confira no vídeo acima quais são as funções e as responsabilidades de um vereador.

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