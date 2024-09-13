Justiça Eleitoral barra duas candidaturas a prefeito de Presidente Kennedy

Dorlei Fontão e Reginaldo Quinta tiveram candidaturas a prefeito de Presidente Kennedy barradas pela Justiça Eleitoral Crédito: Divulgação

No caso do ex-chefe do Executivo Municipal, o juiz eleitoral Jorge Orrevan Vaccari Filho, responsável pela decisão, esclarece que foi realizada uma diligência para verificar a ausência da quitação eleitoral do candidato. O documento obrigatório não foi apresentado por Reginaldo Quinta por causa de uma condenação por improbidade administrativa, que suspendeu seus direitos políticos até 2022.

À Justiça, Reginaldo Quinta alegou que o prazo de suspensão dos direitos já terminou. No entanto, o juiz eleitoral esclarece que “não há, no cadastro eleitoral, qualquer informação de comunicação oficial da Justiça Estadual sobre o término de suspensão dos direitos políticos do candidato”.

Sendo assim, o magistrado afirma que não cabe ao Juízo Eleitoral a análise ou decisão acerca da manutenção, adiamento ou interrupção da suspensão, visto que ela tramita na Justiça Comum. Por isso, o pedido de registro de candidatura foi negado.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, Geovana Quinta, que representa o candidato, informou apenas que ele irá recorrer da decisão.

O mandatário assumiu a prefeitura, enquanto vice-prefeito, em 2019, quando Amanda Quinta – sobrinha do ex-prefeito Reginaldo – foi cassada. Em novembro de 2020, enquanto ainda comandava a cidade, venceu a eleição municipal, reelegendo-se para o cargo de prefeito.

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A defesa do prefeito chegou a alegar que ele só se candidatou para o cargo uma única vez, em 2020, e que, em 2019, havia assumido o comando da cidade enquanto vice-prefeito. No entanto, o juiz eleitoral Jorge Orrevan Vaccari Filho pontua que a legislação brasileira determina que um vice só pode se candidatar ao cargo titular desde que, nos seis meses que antecedem o pleito, não tenha ocupado o mesmo.

À reportagem, a assessoria de Dorlei Fontão informou que vai recorrer da decisão. “Recebemos com tranquilidade a decisão e iremos recorrer. Estamos confiantes que o registro será deferido pela Justiça Eleitoral”.