Candidato do PT desiste de disputa para prefeito em Linhares

Wilson Ramos Filho, conhecido como Galego (PT), candidato a prefeito de Linhares Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Documento com renúncia do candidato do PT em Linnhares Crédito: Justiça Eleitoral

No último dia 2, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, do TRE-ES, analisou embargos de declaração do PT sobre a filiação de José Carlos e deu um voto duro contra o partido.

“Extrai-se dos autos, porém, que a questão de fundo abordada pelo embargante já foi exaustivamente apreciada no julgamento do pedido formulado na petição cível, tendo o voto condutor da resolução consignado, de maneira clara e sem omissões, que o senhor José Carlos Elias não se encontra quite com a Justiça Eleitoral, por estar com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação por improbidade administrativa, não podendo exercer o direito ao voto, nem regularizar sua situação eleitoral, enquanto perdurar referido impedimento, com base em certidão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral, datada em 16.05.2024”.

Mesmo com a decisão do TRE-ES, o partido já vinha conversando internamente sobre a possibilidade de substituir Galego por José Carlos Elias, conforme apurado por A Gazeta com interlocutores da legenda na cidade.

As legendas federadas devem se reunir para decidir se lançarão um novo nome na disputa deste ano.

Em conversa por telefone com A Gazeta, o político não quis dar detalhes sobre a decisão, mas justificou que a renúncia foi por “motivos pessoais e familiares”.

“Recebi com humildade o resultado da pesquisa, agradeço aos amigos e companheiros dos Partidos da Federação (PT – PCdoB – PV) e lamento que no atual momento, por motivos pessoais, não possa mais continuar participando deste pleito. Saberá a direção da Federação de Linhares (PT – PCdoB – PV), a seu tempo, indicar o melhor caminho para continuarmos contribuindo neste importante momento da vida cívica do nosso município”, declarou Galego.