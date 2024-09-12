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Eleições 2024

Candidato do PT desiste de disputa para prefeito em Linhares

Wilson Ramos Filho, conhecido como Galego, disse que a decisão se deve a motivos pessoais e protocolou renúncia na noite de quarta-feira (11), a menos de um mês para o 1° turno
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 set 2024 às 09:09

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 09:09

Wilson Ramos Filho, conhecido como Galego (PT), candidato a prefeito de Linhares
Wilson Ramos Filho, conhecido como Galego (PT), candidato a prefeito de Linhares Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
O candidato Wilson Ramos Filho, conhecido como Galego (PT), renunciou à candidatura a prefeito de Linhares, maior cidade do Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (11), a menos de um mês para o 1º turno das Eleições 2024. O documento com a renúncia foi protocolado virtualmente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), da Justiça Eleitoral. Veja abaixo.
Documento com renúncia do candidato do PT em Linnhares
Documento com renúncia do candidato do PT em Linnhares Crédito: Justiça Eleitoral
O político foi escolhido para liderar a coligação “Linhares da Esperança”, composta pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e pelo Agir, após o PT desistir da candidatura de José Carlos Elias, que segue impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) de se filiar ao partido. 
No último dia 2, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, do TRE-ES, analisou embargos de declaração do PT sobre a filiação de José Carlos e deu um voto duro contra o partido.
“Extrai-se dos autos, porém, que a questão de fundo abordada pelo embargante já foi exaustivamente apreciada no julgamento do pedido formulado na petição cível, tendo o voto condutor da resolução consignado, de maneira clara e sem omissões, que o senhor José Carlos Elias não se encontra quite com a Justiça Eleitoral, por estar com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação por improbidade administrativa, não podendo exercer o direito ao voto, nem regularizar sua situação eleitoral, enquanto perdurar referido impedimento, com base em certidão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral, datada em 16.05.2024”.
Mesmo com a decisão do TRE-ES, o partido já vinha conversando internamente sobre a possibilidade de substituir Galego por José Carlos Elias, conforme apurado por A Gazeta com interlocutores da legenda na cidade.

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Veja o perfil dos candidatos a prefeito em Linhares

As legendas federadas devem se reunir para decidir se lançarão um novo nome na disputa deste ano.
Em conversa por telefone com A Gazeta, o político não quis dar detalhes sobre a decisão, mas justificou que a renúncia foi por “motivos pessoais e familiares”.
Em nota sobre a desistência, o candidato citou a última pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (9). No levantamento, o petista atingiu apenas 3% dos votos na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são informados aos entrevistados, e 1% na espontânea, quando não há apresentação dos nomes. A pesquisa mostrou ainda que ele é o candidato mais rejeitado na cidade
“Recebi com humildade o resultado da pesquisa, agradeço aos amigos e companheiros dos Partidos da Federação (PT – PCdoB – PV) e lamento que no atual momento, por motivos pessoais, não possa mais continuar participando deste pleito. Saberá a direção da Federação de Linhares (PT – PCdoB – PV), a seu tempo, indicar o melhor caminho para continuarmos contribuindo neste importante momento da vida cívica do nosso município”, declarou Galego. 
“Sempre orientados pelo respeito ao dinheiro do contribuinte e uma vigorosa política de valorização do funcionalismo público. 'Democracia Sempre'”, finalizou na nota.

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