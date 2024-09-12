Candidato do PT desiste de disputa para prefeito em Linhares

O candidato Wilson Ramos Filho, conhecido como Galego (PT), renunciou à candidatura a prefeito de Linhares, maior cidade do Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (11), a menos de um mês para o 1º turno das Eleições 2024. O documento com a renúncia foi protocolado virtualmente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), da Justiça Eleitoral. Veja abaixo.
O político foi escolhido para liderar a coligação “Linhares da Esperança”, composta pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e pelo Agir, após o PT desistir da candidatura de José Carlos Elias, que segue impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) de se filiar ao partido.
No último dia 2, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, do TRE-ES, analisou embargos de declaração do PT sobre a filiação de José Carlos e deu um voto duro contra o partido.
“Extrai-se dos autos, porém, que a questão de fundo abordada pelo embargante já foi exaustivamente apreciada no julgamento do pedido formulado na petição cível, tendo o voto condutor da resolução consignado, de maneira clara e sem omissões, que o senhor José Carlos Elias não se encontra quite com a Justiça Eleitoral, por estar com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação por improbidade administrativa, não podendo exercer o direito ao voto, nem regularizar sua situação eleitoral, enquanto perdurar referido impedimento, com base em certidão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral, datada em 16.05.2024”.
Mesmo com a decisão do TRE-ES, o partido já vinha conversando internamente sobre a possibilidade de substituir Galego por José Carlos Elias, conforme apurado por A Gazeta com interlocutores da legenda na cidade.
As legendas federadas devem se reunir para decidir se lançarão um novo nome na disputa deste ano.
Em conversa por telefone com A Gazeta, o político não quis dar detalhes sobre a decisão, mas justificou que a renúncia foi por “motivos pessoais e familiares”.
Em nota sobre a desistência, o candidato citou a última pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (9). No levantamento, o petista atingiu apenas 3% dos votos na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são informados aos entrevistados, e 1% na espontânea, quando não há apresentação dos nomes. A pesquisa mostrou ainda que ele é o candidato mais rejeitado na cidade.
“Recebi com humildade o resultado da pesquisa, agradeço aos amigos e companheiros dos Partidos da Federação (PT – PCdoB – PV) e lamento que no atual momento, por motivos pessoais, não possa mais continuar participando deste pleito. Saberá a direção da Federação de Linhares (PT – PCdoB – PV), a seu tempo, indicar o melhor caminho para continuarmos contribuindo neste importante momento da vida cívica do nosso município”, declarou Galego.
“Sempre orientados pelo respeito ao dinheiro do contribuinte e uma vigorosa política de valorização do funcionalismo público. 'Democracia Sempre'”, finalizou na nota.