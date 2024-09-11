Ipec: gestão Lula é ruim ou péssima para 43% e boa ou ótima para 29% em Linhares

Os eleitores de Linhares
consultados sobre a intenção de voto para a prefeitura do município também fizeram a avaliação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). Na pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta
e divulgada na segunda-feira (9), 43% dos entrevistados no município do Norte do Espírito Santo classificam a administração do petista como ruim ou péssima, enquanto 29% consideram boa ou ótima. Outros 25% avaliam como regular e 2% não souberam ou não quiseram responder.
Entre os que avaliam positivamente, a gestão petista é considerada ótima por 9% e boa por 20%. Já na avaliação negativa, a administração de Lula é classificada como ruim por 11% e como péssima por 32% dos entrevistados na pesquisa Ipec.
Nos recortes do levantamento, Lula obtém o melhor desempenho entre os mais pobres, os mais velhos e os que têm menor escolaridade: 51% dos que ganham até um salário mínimo (R$ 1.412), 45% dos que têm o ensino fundamental e 44% dos que têm mais de 60 anos consideram a gestão do presidente boa ou ótima.
Na outra ponta, a avaliação negativa é maior entre jovens adultos, eleitores com mais escolaridade e aqueles que têm renda alta. Dos entrevistados com rendimento superior a cinco salários (mais de R$ 7.060), 66% consideram a gestão de Lula ruim ou péssima, mesma avaliação de 57% dos que têm ensino superior e 51% dos que têm entre 25 e 34 anos.
No segmento religião, 58% dos evangélicos, 36% dos católicos e 38% de outras denominações classificam entre ruim e péssima a administração petista.