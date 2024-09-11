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Eleições 2024

Ipec: gestão Lula é ruim ou péssima para 43% e boa ou ótima para 29% em Linhares

Pesquisa revela a avaliação da administração do presidente para os eleitores do município; melhor desempenho foi registrado entre os mais pobres
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

11 set 2024 às 10:19

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 10:19

A administração do presidente Lula foi avaliada pelos eleitores de Linhares
A administração do presidente Lula foi avaliada pelos eleitores de Linhares Crédito: Divulgação/ Arte: A Gazeta
Os eleitores de Linhares consultados sobre a intenção de voto para a prefeitura do município também fizeram a avaliação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (9), 43% dos entrevistados no município do Norte do Espírito Santo classificam a administração do petista como ruim ou péssima, enquanto 29% consideram boa ou ótima. Outros 25% avaliam como regular e 2% não souberam ou não quiseram responder. 
Entre os que avaliam positivamente, a gestão petista é considerada ótima por 9% e boa por 20%. Já na avaliação negativa, a administração de Lula é classificada como ruim por 11% e como péssima por 32% dos entrevistados na pesquisa Ipec.
Nos recortes do levantamento, Lula obtém o melhor desempenho entre os mais pobres, os mais velhos e os que têm menor escolaridade: 51% dos que ganham até um salário mínimo (R$ 1.412), 45% dos que têm o ensino fundamental e 44% dos que têm mais de 60 anos consideram a gestão do presidente boa ou ótima. 
Na outra ponta, a avaliação negativa é maior entre jovens adultos, eleitores com mais escolaridade e aqueles que têm renda alta. Dos entrevistados com rendimento superior a cinco salários (mais de R$ 7.060), 66% consideram a gestão de Lula ruim ou péssima, mesma avaliação de 57% dos que têm ensino superior e 51% dos que têm entre 25 e 34 anos. 
No segmento religião, 58% dos evangélicos, 36% dos católicos e 38% de outras denominações classificam entre ruim e péssima a administração petista. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

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