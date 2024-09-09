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Eleições 2024

Ipec: 48% dos que elegeram Guerino em 2020 pretendem votar em Marianelli em Linhares

Guerino Zanon (PSD) deixou a prefeitura em março de 2022 para a disputa do governo do Estado e seu vice, Bruno Marianelli, assumiu o cargo de prefeito
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 set 2024 às 20:25

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 20:25

Bruno Marianelli (Republicanos) tenta a reeleição em Linhares
Bruno Marianelli (Republicanos) tenta a reeleição em Linhares Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (9) mostra que 48% dos entrevistados que votaram em Guerino Zanon (PSD) em 2020 para a Prefeitura de Linhares declaram voto em seu candidato à sucessão na cidade, Bruno Marianelli (Republicanos) nas Eleições 2024
Guerino deixou o comando da prefeitura em março de 2022 para disputar o cargo de governador. Com isso, seu vice, Marianelli, assumiu o cargo de prefeito e tenta agora a reeleição. 
O levantamento contratada pela Rede Gazeta aponta ainda que 31% dos que elegeram Guerino na última disputa municipal têm a intenção de votar em um dos adversários de Marianelli, o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), em vez de eleger o sucessor do ex-prefeito. 
VEJA AQUI: A lista dos candidatos em Linhares
Marianelli, por sua vez, atrai o interesse de 10% dos eleitores que em 2020 votaram em Scaramussa. Esses declaram a intenção de votar pela reeleição do atual prefeito no pleito de outubro, conforme a pesquisa. Já 81% dos que votaram em Scaramussa em 2020 pretendem manter o voto no candidato do Podemos neste ano. 
Entre os entrevistados, 4% dos que votaram em Scaramussa e 3% dos que elegeram Guerino manifestaram que planejam votar em Maurinho Rossoni (PL). Outros 3% de eleitores do ex-prefeito e 1% dos que apoiaram o candidato do Podemos em 2020 agora querem eleger Galego (PT).

Voto para presidente em 2022

A pesquisa Ipec também fez um cruzamento de dados com a votação no segundo turno para presidente em 2022. Scaramussa obteve a preferência de 47% dos que votaram em Jair Bolsonaro (PL) e de 43% dos que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Entre os bolsonaristas, 30% pretendem votar em Marinelli e, entre os lulistas, o prefeito tem o apoio de 36%. 
Vale lembrar que tanto o PL quanto o PT têm candidaturas próprias para a Prefeitura de Linhares, mas os candidatos não obtiveram o desempenho que poderia ser esperado dos eleitores de Bolsonaro e Lula. Maurinho Rossoni (PL) tem o apoio de 11% dos bolsonaristas, e Galego (PT), de 5% dos lulistas.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

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