Guerino Zanon renunciou ao cargo de Prefeito de Linhares, na noite desta quinta-feira (31) Crédito: Felipe Reis/PML

Your browser does not support the audio element. Guerino renuncia em Linhares para disputar eleição e vice assume prefeitura

Em seu discurso, Guerino afirmou que deixa a prefeitura para atuar nas eleições deste ano. Ele não falou de forma explícita que será candidato, mas é cotado para disputar o governo do Estado pelo PSD. Ele também não citou a ida para o partido em sua fala.

“Eu atendo o que a legislação eleitoral me exige, de renunciar ao mandato de prefeito para que eu possa estar na política atuando nesta eleição que é de extrema importância para o futuro do Espírito Santo, buscando dar toda a colaboração que eu puder para ajudar o Estado a encontrar novos caminhos, novos horizontes”, disse Guerino.

No discurso lido por Guerino, que ele chamou de "Carta aos Linharenses", ele lembrou suas cinco gestões na prefeitura e agradeceu pela confiança.

“Nestes últimos 26 anos, tive a missão honrosa de administrar Linhares, como prefeito, por 17 anos e 3 meses. Cinco mandatos em que, junto com nossos servidores e cidadãos, entidades de classe e igrejas, independente de cores partidárias, conseguimos provocar profundas transformações na nossa cidade e interior”, afirmou.

Arquivos & Anexos Carta aos Linharenses Veja a íntegra do texto de despedida de Guerino Zanon Tamanho do arquivo: 34kb Baixar

Ele também agradeceu a população de Linhares e aos servidores do município. Em referência a próxima etapa da carreira política, ele disse que esse não é um adeus, e sim um até breve.

“Preservo os sonhos, pelos quais continuarei lutando, qualquer que seja minha trincheira de luta. Oportunidades iguais para as nossas crianças, para que elas sejam donas do seu próprio destino. Zelo e respeito com os idosos. Cuidado redobrado com os que mais precisam. Possibilidades e caminhos para que todos atinjam seu potencial”.

"É com este sentimento que me despeço, por força da legislação eleitoral, de cada um de vocês. Não com um adeus, mas com um até breve" Guerino Zanon (MDB) - Prefeito de Linhares ao comunicar renuncia do cargo

Após o pronunciamento de Guerino, a Câmara realizou a declaração de extinção do mandato e convocação do vice-prefeito para assumir o cargo. O ato entrou em vigor assim que foi lido, e Bruno Marianelli já assume o comando da prefeitura.

Com a renúncia de Guerino, o vice-prefeito Bruno Margotto Marianelli assumiu o cargo. Crédito: Felipe Reis/PML

“Conheço os desafios e sei que a responsabilidade é grande, mas todos esses anos de gestão pública me dão segurança para manter Linhares no caminho do crescimento, fazendo desta cidade uma cidade cada vez melhor para se viver. Continuaremos essa caminhada com muita determinação e coragem e contando com as mãos competentes dos servidores municipais e a participação da população linharense”, disse Bruno ao assumir.