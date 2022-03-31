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Troca de comando

Guerino renuncia em Linhares para disputar eleição e vice assume prefeitura

Guerino Zanon é cotado para disputar o governo do Estado pelo PSD, mas não confirmou ida para o partido em seu pronunciamento na Câmara nesta quinta (31)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 mar 2022 às 20:50

Publicado em 31 de Março de 2022 às 20:50

Guerino Zanon renunciou ao cargo de Prefeito de Linhares, na noite desta quinta-feira (31)
Guerino Zanon renunciou ao cargo de Prefeito de Linhares, na noite desta quinta-feira (31) Crédito: Felipe Reis/PML
Guerino renuncia em Linhares para disputar eleição e vice assume prefeitura
Guerino Zanon (MDB) renunciou ao cargo de prefeito de Linhares na noite desta quinta-feira (31) em sessão extraordinária na Câmara Municipal. Com a renúncia, o vice-prefeito Bruno Margotto Marianelli (Republicanos) foi empossado pelos vereadores e assumiu o cargo na mesma sessão.
Em seu discurso, Guerino afirmou que deixa a prefeitura para atuar nas eleições deste ano. Ele não falou de forma explícita que será candidato, mas é cotado para disputar o governo do Estado pelo PSD. Ele também não citou a ida para o partido em sua fala.
“Eu atendo o que a legislação eleitoral me exige, de renunciar ao mandato de prefeito para que eu possa estar na política atuando nesta eleição que é de extrema importância para o futuro do Espírito Santo, buscando dar toda a colaboração que eu puder para ajudar o Estado a encontrar novos caminhos, novos horizontes”, disse Guerino.

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No discurso lido por Guerino, que ele chamou de "Carta aos Linharenses", ele lembrou suas cinco gestões na prefeitura e agradeceu pela confiança.
“Nestes últimos 26 anos, tive a missão honrosa de administrar Linhares, como prefeito, por 17 anos e 3 meses. Cinco mandatos em que, junto com nossos servidores e cidadãos, entidades de classe e igrejas, independente de cores partidárias, conseguimos provocar profundas transformações na nossa cidade e interior”, afirmou.

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Carta aos Linharenses

Veja a íntegra do texto de despedida de Guerino Zanon
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Ele também agradeceu a população de Linhares e aos servidores do município. Em referência a próxima etapa da carreira política, ele disse que esse não é um adeus, e sim um até breve.
“Preservo os sonhos, pelos quais continuarei lutando, qualquer que seja minha trincheira de luta. Oportunidades iguais para as nossas crianças, para que elas sejam donas do seu próprio destino. Zelo e respeito com os idosos. Cuidado redobrado com os que mais precisam. Possibilidades e caminhos para que todos atinjam seu potencial”.
"É com este sentimento que me despeço, por força da legislação eleitoral, de cada um de vocês. Não com um adeus, mas com um até breve"
Guerino Zanon (MDB) - Prefeito de Linhares ao comunicar renuncia do cargo
Após o pronunciamento de Guerino, a Câmara realizou a declaração de extinção do mandato e convocação do vice-prefeito para assumir o cargo. O ato entrou em vigor assim que foi lido, e Bruno Marianelli já assume o comando da prefeitura.
Com a renúncia de Guerino, o vice-prefeito Bruno Margotto Marianelli assumiu o cargo.
Com a renúncia de Guerino, o vice-prefeito Bruno Margotto Marianelli assumiu o cargo. Crédito: Felipe Reis/PML
“Conheço os desafios e sei que a responsabilidade é grande, mas todos esses anos de gestão pública me dão segurança para manter Linhares no caminho do crescimento, fazendo desta cidade uma cidade cada vez melhor para se viver. Continuaremos essa caminhada com muita determinação e coragem e contando com as mãos competentes dos servidores municipais e a participação da população linharense”, disse Bruno ao assumir.
* Com informações da Prefeitura de Linhares

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