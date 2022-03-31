Veja os secretários que deixam governo e prefeituras no ES para disputar eleições

Tyago Hoffmann (PSB)

Após dois anos à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o coronel Alexandre Ramalho deixa a pasta para concorrer ao pleito de 2022. Ele é cotado para concorrer ao cargo de deputado federal, mas já admitiu cogitar uma candidatura ao Senado. No lugar dele assume o também coronel da PM Márcio Celante Weolffel. Ramalho, que não era filiado a nenhum partido, escolheu o Podemos, legenda dirigida no Estado por Gilson Daniel, também secretário de Casagrande, para disputar a eleição. Alexandre Ramalho assumiu a Secretaria de Segurança em abril de 2020, em um momento em que o Espírito Santo via um crescimento no número de homicídios, o que levou à exoneração do ex-secretário Roberto Sá.

Membro do primeiro escalão do governo há um ano, sendo os últimos quatro meses à frente da Secretaria de Economia e Planejamento, Gilson Daniel deixa o cargo para disputar as eleições de 2022. Ele é pré-candidato a deputado federal. No lugar dele assume Maria Emanuela Pedroso, assessora especial da pasta. O ex-prefeito de Viana ganhou espaço e visibilidade no Palácio Anchieta em fevereiro de 2021, quando assumiu a Secretaria de Governo, até então comandada por Tyago Hoffmann. A mudança colocou Gilson dentro do núcleo duro de Casagrande, responsável por auxiliar nas principais decisões. Em outubro de 2021, uma nova troca aconteceu e Gilson Daniel assumiu a Secretaria de Economia e Planejamento. O ex-prefeito de Viana é o presidente do Podemos no Espírito Santo, partido que faz parte da base de Casagrande.

À frente do Detran-ES desde o início do governo de Renato Casagrande, Givaldo Vieira deixa a direção de uma das principais autarquias estaduais para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde esteve entre 2015 e 2018. Aliado histórico do governador, Givaldo trocou o PCdoB pelo PSB em junho de 2021. Ele foi vice de Casagrande no primeiro mandato (2011-2014). No lugar de Givaldo assume Harlen Silva, diretor Administrativo, Financeiro e de Recursos Humanos do Detran-ES.

Há um ano no comando da Secretaria de Turismo, Lenise Loureiro deixa a pasta para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Quem assume o posto é o gestor de Projetos da pasta, Fernando Rocha. Lenise ingressou no governo Casagrande em 2019 como secretária de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Antes disso, esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de Vitória e era considerada o braço direito do prefeito Luciano Rezende (Cidadania). Em 2018, Lenise foi candidata a deputada federal, mas não conseguiu se eleger. Ela é filiada ao Cidadania, partido que é da base do governador e que fará federação com o PSDB.

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano desde o início do governo Casagrande, Marcus Vicente deixa a pasta para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Quem assume a secretaria é o subsecretário para Assuntos Administrativos, Octavio Luiz Guimarães. Em 2018, Marcus Vicente não conseguiu se reeleger a deputado federal e ganhou espaço no governo, compondo o grupo do primeiro escalão do governador. Atualmente, é presidente estadual do PP, um dos partidos que mais filiou deputados em mandato no Espírito Santo para as eleições de 2022.

Um dos primeiros a anunciar o afastamento do cargo, Paulo Foletto deixou a Secretaria de Agricultura para tentar a reeleição na Câmara dos Deputados. Quem assumiu a pasta foi o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada. Até as eleições, em outubro, Foletto exercerá o mandato de deputado federal, para o qual foi eleito em 2018, mas estava licenciado para compor o secretariado de Casagrande. Desde 2019, o mandato era exercido pelo suplente Ted Conti (PSB).