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Saiba quem sai

Veja os secretários que deixam governo e prefeituras no ES para disputar eleições

Pelo menos sete integrantes do primeiro escalão do governador Renato Casagrande (PSB) vão se afastar para concorrer a um cargo nas eleições de outubro. Entre as prefeituras da Grande Vitória, a Capital é a que terá mais trocas

Publicado em 31 de Março de 2022 às 08:54

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

31 mar 2022 às 08:54
Novo modelo de urna eletrônica, a ser utilizado em 2022
Eleições acontecem em outubro de 2022 Crédito: Abdias Pinheiro/TSE
Os secretários da gestão do governador Renato Casagrande (PSB) já começaram a deixar os cargos para disputar as eleições 2022. Os primeiros a anunciar a saída foram Paulo Foletto, que comandava a Secretaria de Agricultura, e o coronel Alexandre Ramalho, que estava à frente da Segurança Pública.
Até sábado (2), quando termina o prazo para desincompatibilização, outros secretários de governo vão se afastar das funções. A regra serve também para quem está à frente das secretarias do Poder Executivo municipal. Na Grande Vitória, pelo menos sete secretários deixam as pastas para concorrer ao pleito deste ano, a maioria deles lotados na prefeitura da Capital. 

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A desincompatibilização é uma ação prevista na lei para que servidores públicos, efetivos ou comissionados, deixem os cargos para poder disputar uma eleição. Isso é necessário para impedir que eles usem a administração pública em benefício próprio. 
Em regra, o prazo para que isso aconteça é de três meses antes do pleito. Porém, nos casos em que há função de chefia, como de secretários, o afastamento deve ocorrer com antecedência de seis meses.  Confira abaixo uma lista com os secretários que devem deixar os cargos até sábado:

SECRETÁRIOS DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO

Tyago Hoffmann (PSB)

Após dois anos à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o coronel Alexandre Ramalho deixa a pasta para concorrer ao pleito de 2022. Ele é cotado para concorrer ao cargo de deputado federal, mas já admitiu cogitar uma candidatura ao Senado. No lugar dele assume o também coronel da PM Márcio Celante Weolffel. Ramalho, que não era filiado a nenhum partido, escolheu o Podemos, legenda dirigida no Estado por Gilson Daniel, também secretário de Casagrande, para disputar a eleição. Alexandre Ramalho assumiu a Secretaria de Segurança em abril de 2020, em um momento em que o Espírito Santo via um crescimento no número de homicídios, o que levou à exoneração do ex-secretário Roberto Sá. 
Membro do primeiro escalão do governo há um ano, sendo os últimos quatro meses à frente da Secretaria de Economia e Planejamento, Gilson Daniel deixa o cargo para disputar as eleições de 2022. Ele é pré-candidato a deputado federal. No lugar dele assume Maria Emanuela Pedroso, assessora especial da pasta. O ex-prefeito de Viana ganhou espaço e visibilidade no Palácio Anchieta em fevereiro de 2021, quando assumiu a Secretaria de Governo, até então comandada por Tyago Hoffmann. A mudança colocou Gilson dentro do núcleo duro de Casagrande, responsável por auxiliar nas principais decisões. Em outubro de 2021, uma nova troca aconteceu e Gilson Daniel assumiu a Secretaria de Economia e Planejamento. O ex-prefeito de Viana é o presidente do Podemos no Espírito Santo, partido que faz parte da base de Casagrande.
À frente do Detran-ES desde o início do governo de Renato Casagrande, Givaldo Vieira deixa a direção de uma das principais autarquias estaduais para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde esteve entre 2015 e 2018. Aliado histórico do governador, Givaldo trocou o PCdoB pelo PSB em junho de 2021. Ele foi vice de Casagrande no primeiro mandato (2011-2014). No lugar de Givaldo assume Harlen Silva, diretor Administrativo, Financeiro e de Recursos Humanos do Detran-ES. 
Há um ano no comando da Secretaria de Turismo, Lenise Loureiro deixa a pasta para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Quem assume o posto é o gestor de Projetos da pasta, Fernando Rocha. Lenise ingressou no governo Casagrande em 2019 como secretária de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Antes disso, esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de Vitória e era considerada o braço direito do prefeito Luciano Rezende (Cidadania). Em 2018, Lenise foi candidata a deputada federal, mas não conseguiu se eleger. Ela é filiada ao Cidadania, partido que é da base do governador e que fará federação com o PSDB.
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano desde o início do governo Casagrande, Marcus Vicente deixa a pasta para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Quem assume a secretaria é o subsecretário para Assuntos Administrativos, Octavio Luiz Guimarães. Em 2018, Marcus Vicente não conseguiu se reeleger a deputado federal e ganhou espaço no governo, compondo o grupo do primeiro escalão do governador. Atualmente, é presidente estadual do PP, um dos partidos que mais filiou deputados em mandato no Espírito Santo para as eleições de 2022. 
Um dos primeiros a anunciar o afastamento do cargo, Paulo Foletto deixou a Secretaria de Agricultura para tentar a reeleição na Câmara dos Deputados. Quem assumiu a pasta foi o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada. Até as eleições, em outubro, Foletto exercerá o mandato de deputado federal, para o qual foi eleito em 2018, mas estava licenciado para compor o secretariado de Casagrande. Desde 2019, o mandato era exercido pelo suplente Ted Conti (PSB).
Membro do primeiro escalão do governo, Tyago Hoffmann deixa a  Secretaria de Desenvolvimento após um ano à frente da pasta. Ele vai disputar o cargo de deputado estadual em outubro pelo PSB, partido de Renato Casagrande. No lugar dele ficará o subsecretário de Gestão e Parcerias, Ricardo Claudino Pessanha. Hoffmann é um dos homens de confiança do governador e faz parte do secretariado desde 2019, quando foi nomeado para comandar a Secretaria de Governo. Ele também atuou como secretário no primeiro mandato de Casagrande (2011-2014). 

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 VITÓRIA

Ícaro Ruginski (PSC)

Há pouco mais de um ano no comando da Secretaria Municipal da Fazenda, o empresário Aridelmo Teixeira deixa a pasta com intuito de disputar as eleições de 2022. Ele é pré-candidato ao governo no Estado, cargo que concorreu em 2018 pelo PTB e obteve 3,25% dos votos. No lugar dele assume o ex-secretário estadual da Fazenda na gestão Hartung, Bruno Pessanha Negris. Aridelmo é próximo do grupo político do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ele fez parte da campanha de Pazolini, chegando até a aparecer na TV, e também da equipe de transição. Ele é também aliado do ex-governador Paulo Hartung. 
Diretora da Companhia de  Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Luzia Toledo deixa o cargo na autarquia para concorrer à Assembleia Legislativa, onde já exerceu o mandato de deputada estadual. Desta vez, contudo, ela pode disputar pelo Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Luzia é filiada ao MDB desde 2009 e preside o segmento feminino da sigla. Mas a dificuldade do partido em montar uma chapa deve levar a ex-deputada a trocar de legenda para viabilizar a candidatura à Assembleia. A Prefeitura de Vitória ainda não definiu o nome que ocupará o cargo deixado por Luzia.
Ex-vereadora de Vitória e atual Secretária de Direitos Humanos da Capital, Neuzinha de Oliveira deixa a prefeitura para disputar a Câmara dos Deputados pelo PSDB.  Ela ocupa o cargo desde o início do governo do prefeito Lorenzo Pazolini, a quem apoiou no segundo turno das eleições de 2020. No primeiro turno, Neuzinha foi candidata e teve 4,61% votos. Apesar da proximidade da secretária de Pazolini com o Republicanos, o partido dela fará federação com o Cidadania e deve apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande, como afirmado pelo próprio presidente estadual da legenda, Vandinho Leite. A Prefeitura de Vitória ainda não definiu o nome que ocupará o cargo de Neuzinha.
O secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Sandro Parrini, também deve deixar o cargo para ser candidato a deputado estadual na chapa que está sendo montada pelo presidente estadual do partido, Felipe Rigoni (União Brasil). Parrini comanda a pasta desde 2021, quando Lorenzo Pazolini assumiu a prefeitura. Ele é ex-vereador de Vitória e o partido dele, na época o DEM, apoiou a candidatura de Pazolini nas eleições. Por meio de nota, a assessoria de Parrini informou que "as questões acerca dos convites e candidaturas ainda estão sendo definidas".
O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Icaro Ruginski, se filiou na sexta-feira (01) ao PSC para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Assim como Pazolini, Icaro é delegado da Polícia Civil. Ele vai se afastar do comando da pasta de Segurança, mas continuará atuando na prefeitura como assessor especial. Nesse caso, é necessário deixar o cargo apenas três meses antes da eleição. 

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VILA VELHA

Anadelso Pereira (Podemos)

Considerado um dos braços direitos do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), Anadelso Pereira deixa o comando da Secretaria de Serviços Urbanos para disputar o cargo de deputado estadual. Anadelso foi reeleito vereador de Vila Velha em 2020, mas se licenciou do cargo para assumir o posto de secretário. No lugar dele assumiu a suplente Sabrina Leonel (Podemos). A movimentação já era comentada nos bastidores como uma forma de dar visibilidade a ele para uma pré-candidatura em 2022. Com o afastamento da prefeitura, Anadelso volta ao cargo de vereador. Ele é filiado ao partido de Arnaldinho, que tem sido responsável por organizar as chapas do Podemos. 

CARIACICA

Messias Donato (Solidariedade)

O secretário de Governo de Cariacica, Messias Donato deixa a pasta após cerca de um ano para concorrer ao cargo de deputado federal. Quem assume o lugar dele é a subsecretárias de Finanças Shymenne Benevicto de Castro. A mudança, conduto, não será apenas na prefeitura, mas no partido que Donato está filiado e atualmente preside, o Solidariedade. Ele vai se filiar ao Republicanos para conseguir viabilizar a candidatura à Câmara dos Deputados. Donato foi vereador de Cariacica (2013-2016) e também coordenador especial de segurança legislativa na Assembleia. Em 2020, assumiu a coordenação de campanha do prefeito Euclério Sampaio (União Brasil).                   

SERRA

Thiago Carreiro (União Brasil)

À frente da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, o vice-prefeito da Serra, Thiago Carreiro deixa o comando da pasta para disputar as eleições de 2022. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, partido comandado no Estado por Felipe Rigoni, que é pré-candidato ao governo do Estado.  Em 2018, Carreiro disputou a eleição para deputado estadual, mas não conseguiu se reeleger. Apesar de se afastar da secretaria, ele continua atuando como vice-prefeito. A Prefeitura da Serra informou que ainda não definiu quem vai assumir a pasta.

Atualização

02/04/2022 - 1:01
Na noite de sexta-feira (01), o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Icaro Ruginski, se filiou ao PSC e anunciou que deixava o comando da pasta. Ele é pré-candidato a deputado federal. O nome dele foi incluído na reportagem.

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