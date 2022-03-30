Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleições 2022

Hartung sinaliza que não aceitará convite para ser candidato à Presidência, diz Kassab

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido) era cotado como um "nome presidenciável" pelo PSD, partido presidido pelo ex-ministro Gilberto Kassab

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2022 às 11:28
Paulo Hartung, ex-governador do ES
Paulo Hartung, ex-governador do ES Crédito: Reinaldo Carvalho/ALES
O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido) sinalizou que não vai aceitar o convite para encabeçar candidatura à Presidência pelo Partido Social Democrata (PSD). A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Esta é a terceira negativa recebida pelo partido presidido pelo ex-ministro Gilberto Kassab. Antes, ele havia tentado convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), e o governador do Rio Grande do Sul (PSDB), Eduardo Leite.
Pacheco desistiu da pré-candidatura no início deste mês. O anúncio foi feito por ele no dia 9 durante sessão realizada no plenário do Senado. Na ocasião, ele também fez um balanço de sua atuação à frente da Casa durante a pandemia.
Na última segunda-feira (28), Eduardo Leite anunciou que vai renunciar ao governo, mas informou que vai permanecer no PSDB. Dessa forma, Hartung havia sido apontado como o “Plano C” do partido à Presidência.
"Deixei o Hartung muito confortável após meu convite. Mantemos o projeto da candidatura própria, mas agora vamos ter que conversar internamente para definir um nome "
Gilberto Kassab - Entrevista ao jornal O Globo
Aventado por Kassab como possível candidato pelo PSD, Hartung prioriza a unidade do bloco de partidos que busca furar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Na segunda, ele chamou Leite de “melhor governador dessa geração” ao compartilhar o vídeo de sua renúncia no Sul. Hartung já foi entusiasta das candidaturas do apresentador Luciano Huck e de Rodrigo Pacheco, mas ambos decidiram não concorrer em 2022.
De acordo com O Globo, lideranças regionais do PSD esperam que o dirigente libere de vez apoios ao ex-presidente Lula (PT) ou ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nos Estados.  Kassab não tem participado das articulações da chamada “terceira via”.
O apoio a Lula já no primeiro turno é priorizado pelo PSD em mais de metade dos Estados do Nordeste e também por candidatos em Amazonas e Minas Gerais. A preocupação de ver sua candidatura isolada nesse desenho foi um dos fatores que levaram Leite a recuar de uma migração para o PSD.
Segundo O Globo, Leite optou por permanecer no PSDB, que também tem divergências regionais, e renunciou ao governo de seu Estado, mantendo a perspectiva de ser o candidato tucano à Presidência num arranjo com siglas como União Brasil e MDB.
VAGA NO SENADO
Nesta terça (29), em mais uma negativa a Kassab, o ex-ministro Henrique Meirelles, atual secretário estadual de Fazenda em São Paulo, desistiu de concorrer ao Senado por Goiás pelo PSD.
Quem poderia ser uma alternativa para a vaga é o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, que deixou o PSB e se filiou também ontem à sigla, com aval de Kassab.
Aliado do governador Ronaldo Caiado (União), Vieira e outros nomes do PSD no Estado já mostraram abertura a um palanque com Bolsonaro. No Paraná e no Distrito Federal, o comando local da sigla também acena com alinhamento ao presidente.

Veja Também

Sem mandato, Ted Conti vira assessor especial no governo Casagrande

Curtas políticas: Magno diz que não tem plano B e mira apenas o Senado

Eleições 2022: veja a movimentação dos deputados do ES para trocar de partido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Paulo Hartung PSD Eduardo Leite Rodrigo Pacheco Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Espírito Santo dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Cariacica
Operação Alçapão mira estrutura de armamentos de facção no Espírito Santo
Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim
Jovem é assassinado na porta de casa após briga por dívida em Cachoeiro
Imagem de destaque
A história dos golfinhos suicidas treinados na União Soviética que o Irã comprou da Ucrânia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados