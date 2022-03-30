Sem mandato, Ted Conti vira assessor especial no governo Casagrande

João Batista Conti, o Ted Conti, deputado federal Crédito: Agência Câmara

Sem mandato após Paulo Foletto (PSB) retornar à cadeira de deputado federal, Ted Conti (PSB), que havia assumido a função como suplente, ganhou um cargo no governo Renato Casagrande (PSB) nesta quarta-feira (30). Ted foi nomeado como assessor especial na Casa Civil, que é a pasta que faz a interlocução com outros Poderes e instituições, especialmente a Assembleia Legislativa.

Para disputar as eleições, candidatos têm que se desincompatibilizar, ou seja, deixar funções públicas, por imposição da legislação eleitoral.

O prazo para que isso seja feito depende da atividade pública que a pessoa desempenha e do cargo ao qual ela vai concorrer.

No caso de servidor público ocupante de cargo em comissão em geral, que não é ordenador de despesa, e que pretende ser deputado federal, que é o caso de Ted Conti, a desincompatibilização deve ocorrer até três meses antes do pleito.

Secretários de estado, como Foletto, que chefiava a Agricultura, têm que sair do governo até o início de abril, seis meses antes. A exoneração dele foi publicada nesta quarta.

Ted, então, vai poder ficar até 2 de julho no cargo comissionado. Por que se empenhar por apenas três meses na função?

"Eu preciso estar mais perto do governador, ele não anunciou a pré-candidatura (à reeleição) ainda, mas a gente quer que ele continue o mandato como melhor governador do país. Eu, como pessoa pública, preciso estar perto dele para fortalecer o mandato", respondeu o próprio Ted à coluna.