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Novo cargo

Sem mandato, Ted Conti vira assessor especial no governo Casagrande

Jornalista havia assumido o mandato de deputado federal no lugar de Paulo Foletto, que voltou à cadeira na Câmara. Ted vai ficar poucos meses na nova função

Públicado em 

30 mar 2022 às 08:38
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

João Batista Conti, o Ted Conti, deputado federal. Ted assumiu como suplente do deputado Paulo Foleto, que assumiu a Secretaria de Estado da Agricultura do ES
João Batista Conti, o Ted Conti, deputado federal Crédito: Agência Câmara
Sem mandato após Paulo Foletto (PSB) retornar à cadeira de deputado federal, Ted Conti (PSB), que havia assumido a função como suplente, ganhou um cargo no governo Renato Casagrande (PSB) nesta quarta-feira (30). Ted foi nomeado como assessor especial na Casa Civil, que é a pasta que faz a interlocução com outros Poderes e instituições, especialmente a Assembleia Legislativa.
Para disputar as eleições, candidatos têm que se desincompatibilizar, ou seja, deixar funções públicas, por imposição da legislação eleitoral. 
O prazo para que isso seja feito depende da atividade pública que a pessoa desempenha e do cargo ao qual ela vai concorrer.
No caso de servidor público ocupante de cargo em comissão em geral, que não é ordenador de despesa, e que pretende ser deputado federal, que é o caso de Ted Conti, a desincompatibilização deve ocorrer até três meses antes do pleito.

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Secretários de estado, como Foletto, que chefiava a Agricultura, têm que sair do governo até o início de abril, seis meses antes. A exoneração dele foi publicada nesta quarta. 
Ted, então, vai poder ficar até 2 de julho no cargo comissionado. Por que se empenhar por apenas três meses na função?
"Eu preciso estar mais perto do governador, ele não anunciou a pré-candidatura (à reeleição) ainda, mas a gente quer que ele continue o mandato como melhor governador do país. Eu, como pessoa pública, preciso estar perto dele para fortalecer o mandato", respondeu o próprio Ted à coluna.
O salário do cargo de assessor especial nível III - QCE 1, que é o que está em questão, é de R$ 9.658,30 brutos.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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