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Governo Casagrande

Com saída de Foletto, veja quem assume a Secretaria de Agricultura do ES

Mudança afeta outro órgão do governo Renato Casagrande. Nomeações vão ser publicadas nesta quarta-feira (30)

Públicado em 

29 mar 2022 às 12:45
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

Então secretário de Agricultura, Paulo Foletto discursa no congresso estadual do PSB
Então secretário de Agricultura, Paulo Foletto discursa no congresso estadual do PSB Crédito: Helio Filho/Divulgação
O deputado federal Paulo Foletto (PSB), licenciado enquanto exerce o cargo de secretário de estado da Agricultura, deixa o posto para reassumir o mandato. E quem vai substituí-lo na pasta é o então diretor-presidente do Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal), Mário Louzada.
Já o advogado Leonardo Monteiro, ex-presidente da Selita, é quem vai para o Idaf. As nomeações vão ser publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (30).
Foletto vai tentar a reeleição e, por imposição da legislação eleitoral, tem que se desincompatibilizar do cargo público.
Com isso, Ted Conti, que assumiu a cadeira na Câmara como suplente, perde a vaga. Ted compõe a chapa de candidatos a deputado federal do PSB.
E o partido segue no comando da Agricultura, uma vez que Louzada integra o ninho socialista.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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