Com saída de Foletto, veja quem assume a Secretaria de Agricultura do ES

O deputado federal Paulo Foletto
(PSB), licenciado enquanto exerce o cargo de secretário de estado da Agricultura, deixa o posto para reassumir o mandato. E quem vai substituí-lo na pasta é o então diretor-presidente do Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal), Mário Louzada.
Já o advogado Leonardo Monteiro, ex-presidente da Selita, é quem vai para o Idaf. As nomeações vão ser publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (30).
Foletto vai tentar a reeleição e, por imposição da legislação eleitoral, tem que se desincompatibilizar do cargo público.
Com isso, Ted Conti
, que assumiu a cadeira na Câmara como suplente, perde a vaga. Ted compõe a chapa de candidatos a deputado federal do PSB.
E o partido segue no comando da Agricultura, uma vez que Louzada integra o ninho socialista.