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Eleições 2022

"Parceria muito provável", diz presidente do PSDB sobre Casagrande

Vandinho Leite discursou durante congresso estadual do PSB, no domingo (27)

Publicado em 28 de Março de 2022 às 08:00

Públicado em 

28 mar 2022 às 08:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Vandinho Leite discursa durante congresso estadual do PSB
Deputado estadual Vandinho Leite discursa durante congresso estadual do PSB Crédito: Helio Filho/Divulgação
A pré-candidatura do ex-vice-governador César Colnago ao governo do estado em momento algum foi chancelada pelo partido dele, o PSDB, que chegou a ressaltar, em nota oficial, que ainda não decidiu como vai se posicionar na disputa pelo Palácio Anchieta.
A possibilidade de Colnago realmente concorrer ao comando do Executivo estadual é cada vez mais remota. Nos bastidores, comenta-se que ele deve tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa.
O presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite, deu mais um sinal de que o partido não vai lançar candidatura própria ao governo do estado.
Ele não apenas compareceu ao congresso estadual do PSB, neste domingo (27), como discursou afirmando que Casagrande tem história, é um importante gestor e tem capacidade de diálogo. 
Finalizou dizendo que está feliz com o formato amplo com que as alianças têm sido discutidas e que "a parceria é muito provável".
O PSDB deve discutir os rumos do partido a partir do dia 20 de abril.
Vandinho já esteve mais distante do governo do estado. Chegou a, junto com um grupo de deputados estaduais, fazer uma "visita surpresa" ao Hospital Dório Silva, na Serra, em meio à pandemia de Covid-19, o que a Secretaria de Saúde classificou como invasão.
Agora o cenário é outro. Na Assembleia, o tucano tem estado na base aliada a Casagrande.
Outro deputado estadual do PSDB, Emilio Mameri sempre esteve lá.
A chapa de candidatos a deputado federal do PSDB contempla o deputado estadual Sergio Majeski, que saiu do PSB. Ele pode ainda ser lançado ao Senado, embora a hipótese seja a menos provável. Na chapa também estão o ex-prefeito de Vila Velha Max Filho e o vereador da Serra Rodrigo Caldeira.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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