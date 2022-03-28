"Parceria muito provável", diz presidente do PSDB sobre Casagrande

Deputado estadual Vandinho Leite discursa durante congresso estadual do PSB Crédito: Helio Filho/Divulgação

A possibilidade de Colnago realmente concorrer ao comando do Executivo estadual é cada vez mais remota. Nos bastidores, comenta-se que ele deve tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

O presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite, deu mais um sinal de que o partido não vai lançar candidatura própria ao governo do estado.

Ele não apenas compareceu ao congresso estadual do PSB, neste domingo (27) , como discursou afirmando que Casagrande tem história, é um importante gestor e tem capacidade de diálogo.

Finalizou dizendo que está feliz com o formato amplo com que as alianças têm sido discutidas e que "a parceria é muito provável".

O PSDB deve discutir os rumos do partido a partir do dia 20 de abril.

Vandinho já esteve mais distante do governo do estado. Chegou a, junto com um grupo de deputados estaduais, fazer uma "visita surpresa" ao Hospital Dório Silva, na Serra, em meio à pandemia de Covid-19, o que a Secretaria de Saúde classificou como invasão.

Agora o cenário é outro. Na Assembleia, o tucano tem estado na base aliada a Casagrande.

Outro deputado estadual do PSDB, Emilio Mameri sempre esteve lá.