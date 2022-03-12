Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Colnago pede exoneração para disputar o governo, mas PSDB não lançou pré-candidatura

Partido divulgou nota para rebater o tucano e flerta com o governador Renato Casagrande

Públicado em 

12 mar 2022 às 06:13
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-vice-governador César Colnago
Ex-vice-governador César Colnago Crédito: Divulgação/Assessoria César Colnago
O ex-vice-governador César Colnago (PSDB), que era secretário de Gestão de Pessoas na Assembleia Legislativa, pediu exoneração do cargo na sexta-feira (11). Quem quer disputar a eleição tem prazo para deixar funções públicas. O dele já estava chegando, no início de abril, mas o tucano decidiu se antecipar.
Colnago saiu dizendo à coluna que parte para se dedicar à pré-candidatura ao governo do estado, mas o partido dele reagiu quase imediatamente e destacou que não decidiu como vai se posicionar na disputa pelo Palácio Anchieta. Ou seja, a pré-candidatura de Colnago não conta com o apoio do PSDB.
"O Partido da  Social Democracia Brasileira (PSDB) no Espírito Santo, por meio da sua Executiva estadual, vem a público reafirmar que ainda não há qualquer definição acerca de candidatura própria da legenda ao governo do Estado", registra nota enviada pelo partido.
"O que se pode dizer é  que o tucanato capixaba tem, sim, dialogado com outras forcas políticas, em um movimento que conta com o total conhecimento e anuência do presidente nacional da sigla, Bruno Araújo", diz ainda o texto.

Veja Também

Arthur Lira pede a Casagrande para PP ser vice ou disputar o Senado, mas tarefa é árdua

Federação entre PT e PSB é sepultada e candidatura de Contarato está em discussão

Colnago diz que se reuniu com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), antes de pedir exoneração. Doria é pré-candidato à Presidência da República, mas patina nas pesquisas de intenção de voto e também não é unanimidade no próprio partido.
É normal que pré-candidatos movimentem-se para ver se conseguem mesmo, no futuro, viabilizar o nome nas urnas, mas o fato de, durante meses, não conseguir mobilizar o próprio partido não é bom sinal para Colnago.
O que não quer dizer que ele pediu exoneração à toa. Para disputar outro cargo, como o de deputado, ele também teria que deixar a função na Assembleia.
O PSDB, por meio do presidente estadual da sigla, Vandinho Leite, já esteve mais distante do governador Renato Casagrande (PSB), mas fez uma reaproximação. O presidente local do PSB, Alberto Gavini, espera contar com o partido no arco de alianças do socialista.

LEIA MAIS 

Superintendente da PF, Eugênio Ricas admite que pode disputar o Palácio Anchieta

Curtas políticas: Deputado do ES diz que "alguém" usou o celular dele para enviar mensagem sexista sobre guerra na Ucrânia

Um partido, dois presidentes: sigla de Roberto Jefferson vive briga interna no ES

Comentário machista de deputado do ES é mais um "elogio" no Dia da Mulher

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

PSDB Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados