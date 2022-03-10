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Curtas políticas: Deputado do ES diz que "alguém" usou o celular dele para enviar mensagem sexista sobre guerra na Ucrânia

Veja também: mais um jornalista pode disputar a eleição; reajustes salariais para servidores causam atritos na Assembleia

Públicado em 

10 mar 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Doutor Hércules
Deputado estadual Doutor Hércules Crédito: Ana Salles/Ales
Talvez tenhamos que chamar o Sherlock Holmes. O celular do deputado estadual Doutor Hércules (MDB) enviou uma mensagem com "brincadeira" – mais uma intervenção machista – envolvendo mulheres e a guerra na Ucrânia.
Em um grupo de WhatsApp, o número do celular do parlamentar registrou a foto de uma mulher bonita com a seguinte legenda: "Ucraniana pedindo ajuda, fugindo da guerra, precisa de local para ficar no Brasil. Alguém disposto a ajudar???".
A mensagem foi enviada no último dia 5. Questionado pela coluna nesta quarta-feira (9), Doutor Hércules admitiu que a mensagem partiu do aparelho dele, mas nega ter sido o autor da coisa. Então quem foi? "Alguém", ele respondeu.

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"Foi do meu celular, mas não fui eu. Às vezes deixo meu celular ... e já fizeram outras brincadeiras. Não fui eu que digitei"
Mas quem foi então, gente? "Não sei, estou procurando saber também. Já aconteceu outras vezes brincadeira assim. Colega médico ou deputado.Acredito que não foi deputado (desta vez). Colega pega o telefone do outro e fala 'sou apaixonado por você, larga a sua mulher'", narrou.  
"É lamentável, não é do meu feitio. Não vou brincar com pessoal de guerra. Rezo toda noite pelas crianças mortas, os deficientes...", complementou.
Mensagem enviada pelo celular de Doutor Hércules em grupo de WhatsApp faz piada sexista envolvendo a guerra na Ucrânia
Mensagem enviada pelo celular de Doutor Hércules em grupo de WhatsApp faz piada sexista envolvendo a guerra na Ucrânia Crédito: Reprodução
PRIVACIDADE
A coluna quis saber se o celular do deputado não tem senha ou a exigência de leitura de digital para acessar o aparelho ou o WhatsApp. Diz Doutor Hércules que não tinha, mas agora tem.
MAMÃE FALEI
No mesmo período em que a misteriosa mensagem foi disparada do celular de Doutor Hércules, o deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, o Mamãe Falei, mandou áudios em outro grupo afirmando que as ucranianas na fila de refugiados "são fáceis porque são pobres".
o deputado federal Neucimar Fraga (PSD) comparou mulheres a canhões, também em alusão à guerra no país. Tudo no WhatsApp. 
Mamãe Falei admitiu ser o autor dos áudios. Neucimar também assumiu o feito.
MAIS UM JORNALISTA NA ELEIÇÃO
O jornalista Jorge Félix esteve na Assembleia Legislativa e postou foto ao lado do deputado Vandinho Leite, presidente estadual do PSDB. À coluna, Félix disse que recebeu "alguns convites" para ser candidato a deputado estadual e que a conversa com os tucanos está "bem encaminhada".
Já desligado da Rede Gazeta, Philipe Lemos, que apresentava o ES 1, também vai ser candidato, mas a deputado federal. Ele pretende se somar a outros apresentadores de TV que aproveitaram a visibilidade da profissão para chegar ao parlamento, como Amaro Neto (Republicanos) e Ted Conti (PSB).
REAJUSTES EM VOTAÇÃO NA SEGUNDA-FEIRA (14)
Por falar em Assembleia, esta semana a Casa produziu pouco. A pauta está travada até que os vetos que encabeçam a Ordem do Dia sejam votados. E só não o foram até agora por esforço do líder do governo, Dary Pagung (PSB), e da base aliada.
Enquanto isso, estão pendentes de votação projetos que tratam de reajustes salariais para servidores. Além do aumento linear de 6%, o governador Renato Casagrande (PSB), como a coluna mostrou, enviou à Casa textos que tratam de reajustes para categorias específicas, com percentuais bem mais elásticos. 
O que está pronto para ir a votação é o que aplica mais 4% de reajuste à tabela salarial dos inspetores penitenciários. Esse percentual vai incidir sobre os valores já reajustados em 6% pelo aumento linear.
Esse e projetos que tratam de consultores do Tesouro e de auditores da Receita Estadual devem ir a votação na segunda-feira (14).
Os auditores fiscais, que estão na elite do funcionalismo público estadual, vão receber 26% de reajuste, além dos outros 6%.
"COLCHA DE RETALHOS DE AUMENTO"
O presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), que é pré-candidato ao governo do estado, mostrou descontentamento com a demora para a votação do reajuste dos inspetores penitenciários. Disse que não quer que isso caia na conta da Assembleia, já que o atraso se dá por manobra do governo.
O Palácio Anchieta, como admitiu Dary Pagung, tenta contemplar outras categorias além das que já foram agraciadas com propostas de aumento salarial. Entre essas categorias estão os integrantes do Departamento de Edificações e Rodovias (DER).
"O governo está fazendo uma colcha de retalhos de aumento mais maluca que eu já vi na minha vida, mas como ele (Renato Casagrande) foi eleito governador com mais de um milhão de votos eu tenho respeito pelo que ele está fazendo", afirmou Erick, durante a sessão desta quarta-feira (9).
"Para uma categoria é 6%, para outra é 38%, para outra é 42%, para outra é 27%, para outra é 50%. É um negócio que me cheira a aumentos em ano eleitoral, mas estamos aqui para fazer as votações", complementou. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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Assembleia Legislativa do ES Erick Musso Hércules Silveira Machista Eleições 2022 Letícia Gonçalves Guerra da Ucrânia
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